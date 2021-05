Bravo presenta el protocol per al trasllat gratuït de víctimes de violència de gènere als jutjats i als serveis d’assistència

Connect on Linked in

La consellera de Justícia defensa que el domicili “no serà un element discriminador per a cap víctima”, ja que aquest servei està dissenyat per a atendre 6.000 dones a l’any

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat el protocol per al trasllat gratuït de víctimes de violència de gènere fins als jutjats, així com als diferents serveis d’assistència als quals tinguen dret. Bravo ha explicat els detalls d’aquesta iniciativa a la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, en una trobada que ambdues han mantingut aquest dilluns.

El protocol regula el trasllat d’aquelles víctimes de violència de gènere que residisquen o es troben en la Comunitat Valenciana i que no compten amb mitjans de transport propis per a acudir a les dependències judicials tant si ja estan immerses en un procediment com si no han presentat encara la denúncia corresponent.

A més, la Conselleria de Justícia habilitarà també el transport per a acudir a una oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte o a qualsevol altre servei o recurs oferit per l’Administració autonòmica per la seua condició de víctima de violència de gènere.

El servei de trasllats, que ara s’estén a tots els partits judicials de la Comunitat Valenciana, va nàixer com una experiència pilot en el jugat de Violència sobre la Dona número 1 de Villareal en 2019 i, aquell mateix any, es van realitzar un total de 69 trasllats. Aquesta xifra va descendir a 60 en 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19.

En 2021, fins al moment, s’han dut a terme 21. La previsió és que aquest servei puga atendre unes 6.000 dones a l’any.

El projecte compta amb una dotació pressupostària d’al voltant de 175.000 euros anuals, si bé s’augmentaria la partida en el cas que fóra necessari, perquè, segons ha explicat la consellera, “el domicili no serà un element discriminador per a cap víctima perquè totes tenen dret a accedir als mateixos serveis públics”.

El protocol d’actuació estableix que la sol·licitud del desplaçament es realitzarà per part dels professionals de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, dels òrgans judicials, de la Fiscalia, de la xarxa d’oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte o dels instituts de Medicina Legal. Tots ells, a més, oferiran a la víctima aquest servei si detecten que manca de mitjans de transport propis. Per a, aquest protocol d’actuació facilita “un transport digne per a les víctimes que garantisca la seua seguretat i la seua privacitat”.