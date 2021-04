Bromera celebra els seus 35 anys amb el llançament de novetats en clau social

Connect on Linked in

Els adéus del Jaguar, Llibre de morts, Isabel escrigué lo llibre, Els fantasmes i Madame Levy Gràcies. Història d’un veïnat són les apostes de l’editoral per a aquesta primavera

L’editorial Bromera compleix enguany 35 anys. Un aniversari especial marcat per la pandèmia que tant ens ha canviat les vides, però que no ha impedit que el segell continue al peu del canó. Com assegura el director literari de l’ens, Gonçal López-Pampló, “en aquest 35 aniversari, Edicions Bromera revalida el lema d’ara fa tres anys: «Llibres, passió, futur». En un moment de crisi social com el que estem experimentant, necessitem empreses culturals sòlides, amb projecció i sentit de país, que contribuïsquen a generar discursos democràtics i constructius, humanistes i respectuosos”. “Enmig del soroll, les pàgines tranquil·les dels llibres ens reconcilien i cal aconseguir això amb una base valenciana i en clau valenciana. I, al mateix temps, amb l’ambició, com sempre hem dit, de qui edita igual des d’Alzira que des de València, Barcelona, París, Tòquio o Xangai”, apunta López-Pampló.

En el marc d’aquests 35 anys, Bromera ha presentat davant dels mitjans de comunicació les grans apostes per a la primavera aquest dimecres 21. Es tracta de cinc novel·les en clau social: Els adéus del Jaguar, de Joanjo Garcia, Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil; Llibre de morts, de Jordi Colonques, premi Ciutat d’Elx de 2020; Isabel escrigué lo llibre, de Rosa Sanchis i Caudet, XXXVIII premi Isabel de Villena, i Els fantasmes i Madame Levy, de Jordi Torrent, guardonada amb el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira. En l’àmbit de la literatura infantil i juvenil s’ha presentat Gràcies. Història d’un veïnat, de Rocio Bonilla. En l’acte, que s’ha fet en format virtual a causa de la pandèmia, han participat Joanjo Garcia i Rocio Bonilla, acompanyats per López-Pampló. Els autors han parlat sobre les seues obres i sobre l’èxit que estan tenint.

Amb Els adéus del Jaguar, Joanjo Garcia radiografia un tema tan actual com tabú, però no per això menys dolorós, com és el suïcidi en la població adolescent. A més, el llibre inclou un epíleg escrit per especialistes en la matèria amb orientacions per a la prevenció i reflexions sobre aquesta problemàtica.

“Mai parlen als adolescents sobre el suïcidi”, apunta Joanjo García, qui afig que els llibres “han de ser un espai de llibertat que convide a la reflexió”. L’escriptor valencià lamenta que tant del suïcidi com de la ruralitat, també recollida al seu llibre, es parle amb “llàstima”, en lloc de “pensar què fer per a buscar una solució”.

Per al director literari de Bromera, aquesta és “una de les millors novel·les de Joanjo Garcia, no tan sols per la valentia del tema, el suïcidi juvenil, sinó també per l’excel·lència en la construcció narrativa, que li permet generar tensió a pesar de revelar, des del començament del llibre, que el protagonista absent es va llevar la vida”. També destaca “la col·laboració de dos especialistes com Begoña Frades i Rafael Sotoca en la redacció de l’epíleg, que constitueix una reflexió −tan lúcida i honesta com la novel·la− sobre les implicacions del suïcidi i les estratègies de prevenció”.