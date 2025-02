La campanya reforça la presència de la fruita de pinyol amb un missatge innovador i proper.

Les cooperatives continuen destacant la importància del consum i el cooperativisme en el sector agroalimentari.

La campanya ‘Buenas Hasta el Hueso’ torna a la fira líder del sector hortofrutícola Fruit Logistica amb un gran èxit i noves propostes. Aquesta iniciativa ha presentat els resultats de l’edició de 2024, continuant amb el seu objectiu de destacar els beneficis del consum de fruita de pinyol, així com el paper fonamental dels agricultors i el cooperativisme. L’acte ha comptat amb la participació de representants de les federacions regionals de cooperatives agroalimentàries d’Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura i Regió de Múrcia.

L’objectiu de la campanya és fomentar el consum de fruita de pinyol, transmetent un missatge que combina humor, salut i sabor. Per això, les cooperatives ja treballen en noves idees i continguts per informar, sorprendre i divertir els seus seguidors de cara a la tercera edició. Fruit Logistica és un aparador essencial per promocionar la qualitat i el consum de la fruita de pinyol més enllà de les fronteres espanyoles, ja que el 30% de les 1.800.000 tones que es produeixen anualment a Espanya es destinen a exportació.

Entre abril i setembre de 2024, la campanya ‘Buenas Hasta el Hueso’ continuarà amb l’èxit aconseguit el 2023, reforçant la seua presència a xarxes socials i la seua web oficial. S’apostarà per continguts més innovadors, més sortejos i una estratègia adaptada a les noves tendències digitals.