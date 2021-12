Burjajove 2022 donarà la benvinguda al nou any amb activitats per a totes les edats a l’Auditori de la Casa de Cultura

Connect on Linked in

Complint amb totes les mesures sanitàries establides, amb l’ús de la màscara obligatòria i pensant sempre que els més xicotets de la casa gaudisquen dels primers dies de l’any amb activitats pensades per a tots ells, Burjassot viurà el seu Burjajove 2022 del 2 al 4 de gener.

Totes les activitats es realitzaran a l’aire lliure, concretament a l’Auditori de la Casa de Cultura, habilitat perquè es mantinguen la distància entre els participants, evitant en tot moment l’aglomeració de persones, hi haurà control d’aforament, i garantint la seguretat dels participants en aquestes.

Així, la primera cita de l’any serà el diumenge 2 de gener en el citat espai municipal on, a les 11.30 hores començarà la pequedisco per a donar la benvinguda al nou any, el 2022. Un matí pensat per a tota la família, amb accés gratuït i de la qual, d’assegurança, gaudeixen tots els participants.

Tant les activitats del dilluns 3 de gener com del dimarts 4 de gener es desenvoluparan de 17.00 a 20.00 hores a l’Auditori. En el cas del dilluns, se situaran deu llocs de jocs en forma de Fira Kermesse perquè els xiquets de la casa vagen passant per cadascun d’ells i els descobrisquen al costat de les seues papis i mamis. En el cas de les activitats del dimarts 4 de gener, es desenvoluparà una jornada virtual amb jocs tan coneguts com Arcade, entre molts altres.

Des de l’àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Estefanía Ballesteros, al costat de la Regidoria de Cultura i Joventut, coordinada per Javier Naharros, es convida a tota la ciutadania a participar, respectant les normes sanitàries vigents i gaudint de les activitats proposades per als xiquets de la casa en aquests dies tan especials per a ells.