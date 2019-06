Burjassot acollirà el Campus de Futbol de Dani Parejo aquest mes de Juliol

Print This Post

Aquest estiu, concretament de l’1 al 12 de juliol, el futbol inundarà el Poliesportiu Municipal de Burjassot que acollirà la celebració del Campus del famós jugador del València CF Dani Parejo. El jugador ha triat la localitat burjassotense per la gran qualitat de les seues instal·lacions esportives i per ser un gran punt de trobada d’esportistes gràcies a l’oferta esportiva que ofereix a la ciutadania el municipi.

Per a presentar aquest gran esdeveniment esportiu, que compta amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuel Pérez Menero, Parell visitava el Consistori per a departir amb l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, sobre l’esdeveniment i agrair el suport del municipi.

Pensat per a xiquets de 6 a 13 anys, el primer torn del Campus serà de l’1 al 5 de juliol i, el segon, del 8 al 12 de juliol. Un campus en el qual els participants podran gaudir d’entrenaments, xarrades de jugadors i exjugadors que comptaran les seues vivències als xiquets, jocs en anglés, la visita a Mestalla, on podran conéixer el seu museu i realitzar el tour i el gran esdeveniment final en el qual disputaran un partit per cada categoria, sortejant-se en el mateix samarretes i pilotes signades pel mateix Dani Parejo.

Les inscripcions poden realitzar-se ja a través de la web del campus, www.campusdaniparejo.com, en la qual també es pot trobar tota la informació sobre les activitats que es desenvoluparan i sobre els preus del campus que varien depenent de la data en la qual es faça la inscripció.

A més, han posat a la disposició de tots els interessats un correu electrònic, campusdaniparejo@gmail.com on es resoldran tots els dubtes que els puguen sorgir als papàs i mamàs a l’hora de realitzar les inscripcions.