Burjassot acull el Festival de ‘Ultrafondo’ Gran Premi “Ciutat de Burjassot”

Connect on Linked in

Les pistes d’atletisme del Poliesportiu Municipal de Burjassot acolliran, el dissabte 8 i el diumenge 9 de maig, el Festival de Ultrafondo “Ciutat de Burjassot”, una prova de la qual eixiran els triats i triades per a disputar el Campionat del Món d’aquesta dura disciplina de l’atletisme. L’objectiu de tots els atletes que es congreguen: aconseguir mínima per al Campionat del Món que està establida en 240 quilòmetres. La prova, organitzada pel Club d’Atletisme *Els Sitges de Burjassot, s’havia d’haver celebrat a l’octubre de 2020, però va quedar suspesa per la pandèmia.

L’atleta local Eduardo L. Gómez, medallista de bronze en 100km i president del C.A Els Sitges és dubte a causa d’una lesió però qui sí que competirà, per exemple, és l’asturià Nicolás de les Heras (Associació Atlètica *Avilesina), que va aconseguir ser “recordista” nacional de la distància, des que en l’Europeu de *Timisoara de 2018 batera el rècord d’Espanya amb 257.745 km que va ostentar durant més d’11 anys l’històric José Luis *Posado, qui també estarà en la línia d’eixida.

Les pistes de Burjassot albergaran en total quatre proves: 24h, 12h, 6h i 100 km, i el Club d’Atletisme Els Sitges intentarà afermar, en el panorama atlètic nacional, a la seua renovada plantilla de *ultrafondistas amb 19 homes i 6 dones. L’objectiu en aquest cas és la classificació per al Campionat d’Espanya de 100 km de clubs.

Inclosa en el calendari Internacional de la RFEA, aquesta prova està enquadrada com a Competicions Oficials d’Àmbit Estatal (COAE) de caràcter no professional, i ja té l’etiqueta de Bronze de la *IAU (Secció de *Ultrafondo de la Federació Internacional d’Atletisme).

Per a afavorir la presència de públic i garantir la seguretat de totes les persones que desitgen presenciar en directe la prova, el club comptarà amb un sistema innovador i pioner per al control de l’aforament en directe desenvolupat per *Satendi, una empresa conformada per tres joves enginyers valencians i atletes del mateix CA *Els Sitges. Aquest sistema també serà usat per a l’accés escalonat dels esportistes a les instal·lacions municipals. A més, l’organització realitzarà una prova d’antígens prèvia a tots els participants i disposarà de tots els protocols d’higiene i distància exigits per la normativa sanitària.