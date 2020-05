Burjassot amplia les ajudes d’emergència fins als 740.000 euros

Connect on Linked in

“Els ciutadans i les ciutadanes de Burjassot són la nostra prioritat, continuarem ajudant-los a cobrir les seues necessitats bàsiques i al fet que no es queden sense cobertura social davant la situació d’alarma sanitària que estem vivint”, aquestes han sigut les paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, en anunciar que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i per unanimitat de tots els grups que el componen, ha aprovat l’ampliació de les ajudes d’emergència per a les veïnes i veïns del municipi, arribant als 740.000 euros, destinats per a mesures extraordinàries de protecció social i atenció social primària davant el Covid-19.

Amb l’ampliació de les ajudes, el Consistori continuarà atenent tots els veïns i les veïnes que en aquests moments estan travessant una situació de greu emergència i tenen una necessitat, tant alimentària com d’atenció, a la qual no poden fer front amb els seus recursos econòmics propis o familiars. Aquelles persones que es troben en una situació de necessitat, han de posar-se en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament telefonant al 96 316 05 39 i donar a conéixer la seua situació perquè els tècnics comencen a treballar al més prompte possible per a oferir-los l’ajuda que necessiten. L’horari d’atenció és de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

“Els tècnics municipals estan treballant de manera incansable per a buscar totes les vies de finançament possibles perquè les ajudes arriben als veïns i les veïnes que més ho necessiten en aquests moments. És una prioritat ajudar-los i cobrir les seues necessitats. Des de l’Ajuntament seguirem aquesta línia de treball que és prioritària i que té a totes les àrees municipals implicades en aquesta”, tal com ha assenyalat el màxim representant municipal.