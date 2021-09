Burjassot anima a les seues entitats a participar en la Gira amb la Infància 2021

Connect on Linked in

Un any més, des de la Regidoria de Protecció i drets de la infància, dirigida per Yolanda Andrés, s’anima a xiquets, xiquetes i joves i a totes les entitats que treballen amb ells, a participar en la Gira amb la Infància 2021.

Els interessats a participar en la Gira amb la Infància 2021, projecte internacional la finalitat del qual és crear una cultura del bon tracte a través de la participació infantil, tenen fins al 30 de setembre per a presentar les seues candidatures a través de la web de la gira, https://giraconlainfancia.org/ en la qual està tota la informació sobre el desenvolupament de la mateixa en la seua edició d’enguany.

Per a inscriure’s, abans del 30 de setembre, els participants hauran d’emplenar el formulari en línia que apareix en la web oficial de GIRA AMB LA INFÀNCIA 2021 i enviar un vídeo d’un minut de duració en el qual, els candidats i candidates a participar hauran de presentar-se com a Equip dient a quina ciutat i país pertanyen, per què volen participar en el projecte i sempre que siga possible, comptar breument algun projecte o activitat en la qual ja estigueu o hàgeu participat. El vídeo pot ser gravat amb un telèfon intel·ligent en pla horitzontal.

Una vegada confirmada per part de l’organització la participació en la Gira 2021, i després de desenvolupar els projectes que s’assignen, l’exposició dels equips tindrà lloc entre el 20 i el 30 de novembre de manera en línia.