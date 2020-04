Burjassot aprova la Declaració Institucional de la FVMP per a la unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus

Connect on Linked in

Rafa García agraeix la lleialtat institucional dels grups recolzada en la Junta de Portaveus setmanal que es realitza

La unió del municipalisme enfront del coronavirus ha quedat patent hui a Burjassot en el Ple Ordinari celebrat aquest matí. Com ja va succeir el mes de març passat, els 21 regidors que ho conformen han celebrat el Ple per videoconferència a través d’una aplicació que ha permés la participació de tots ells, així com dels funcionaris que han d’estar presents en la sessió, com són el secretari i la interventora.

El Ple ha aprovat la Declaració Institucional de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) que fa referència a la “Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus”. Tots els grups municipals han donat suport a la declaració, que destaca la importància dels Ajuntaments com “la primera porta a la qual truca el ciutadà, el nostre veí i com sempre saben que trobaran resposta a les difícils situacions que està generant aquesta crisi” del Coronavirus.

Per a l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, l’aprovació de la Declaració per part de tots els grups “suposa reforçar, encara més, la gran faena que s’està realitzant des de l’Ajuntament per a ajudar a les veïnes i els veïns de Burjassot davant la crisi sanitària que estem vivint. Som dels pocs municipis que celebrem setmanalment la junta de portaveus, atenent les aportacions de tots els grups. Tant l’Equip de Govern com l’oposició estem duent a terme una gran faena en equip”. Així mateix, García ha volgut destacar i agrair “la lleialtat institucional de tots els grups polítics, les seues aportacions i el seu compromís amb Burjassot” i, d’igual manera, els grups de l’oposició han agraït la fluïdesa i el treball en equip que s’està duent a terme.

La FVMP, tal com es desprén del text aprovat pel Ple, “fa costat a les entitats locals de la Comunitat Valenciana en totes les actuacions vinculades amb la gestió municipal de la crisi sanitària generada per la pandèmia del coronavirus i agraeix l’extraordinari esforç realitzat pels càrrecs electes”.

Al mateix temps, la FVMP continua reivindicant en la Declaració diferents aspectes per a avançar cap a una construcció positiva per a la Comunitat, com puga ser la disposició del 100% del superàvit per part dels Ajuntaments, que es permeta que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s’utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix o sol·licitar una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia, entre altres.