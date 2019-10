Burjassot aprova tres mocions en el Ple Ordinari del mes d’octubre

Connect on Linked in

La sessió ordinària del Ple del mes d’octubre de l’Ajuntament de Burjassot ha portat amb si l’aprovació de tres mocions presentades pels diferents grups que componen el Ple.

La primera d’elles, presentada pel PSPV-PSOE, Compromís i Totes Podem, suposa l’adhesió de Burjassot a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquets i xiquetes, destinades a la prostitució, un text elaborat des del Front Abolicionista PV. Amb l’aprovació de la mateixa i l’adhesió a la xarxa, el Consistori es compromet, entre altres acords, a “dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convéncer a la població que la prostitució és igual a la violència de gènere i explotació sexual de les dones” i a no dirigir la seua acció “contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb l’Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguen dirigits a qualsevol dona en prostitució que desitge deixar-la”, tal com assenyala el text. La moció va ser aprovada amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís i Totes Podem, el vot en contra del PP i les abstencions de Ciutadans i de Vox.

En segon lloc, per unanimitat, s’aprovava la moció presentada per Totes Podem sobre la posada en marxa de mesures de protecció dels drets de l’habitatge. Amb l’aprovació del text de la moció, el Ple es compromet a la “constitució del Consell Municipal de Participació Ciutadana d’Inclusió i Drets Socials i a posar en marxa les mesures contingudes en la moció presentada per registre d’entrada el 26 de febrer de 2019 pels grups polítics PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciutadans, EU i Totes amb Burjassot, i aprovada per unanimitat com a declaració institucional”.

Finalment, amb els vots a favor del PSPV-PSOE, Compromís, Ciutadans i Totes Podem, en contra de Vox i l’abstenció del PP, s’aprovava la moció presentada pel partit socialista sobre el PIN parental promogut per l’associació “Fes-te sentir”. Amb ella s’aprova que, “lloc que la Comunitat Valenciana compta amb una llei de protecció del col·lectiu LGTBI, instem a la Generalitat Valenciana que declare la il·legalitat dels actes duts a terme per HazteOir”. A més, també s’insta “a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a oferir seguretat jurídica als cossos docents, equips directius, mares i pares abans aquestes mesures coactives”.