Burjassot arriba a cap d’any amb la III edició de la Fira-Mercat ambulant de Nadal

Per tercer cap de setmana consecutiu, l’Antic Mercat de Burjassot albergarà la Fira-Mercat ambulant de Nadal, que tornarà a obrir les seues portes el 28 i 29 de desembre. Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Comerç, que dirigeix Rosa Coca, materialitzada a través de CEMEF. A més, col·laboren en l’organització de la Fira l’Associació d’Artesans Avalar-te, l’Associació de Comerç i Serveis de Burjassot, l’Associació Empresaris Burjassot, ARA Burjassot i CODEMER.

Aquesta tercera edició començarà el dissabte 28 de desembre, a les 12h, amb una exhibició de ball a càrrec d’Ángel Ramírez, una activitat patrocinada per l’associació d’hostalers ARA Burjassot.A la vesprada, a partir de les 18h, l’associació AVALAR-TE posarà en marxa un taller de macramé i, a continuació, el taller “Començar l’any amb energia”.

El diumenge 29, l’activitat se centrarà en els més xicotets amb un taller que tindrà lloc a les 12h, també impulsat per AVALAR-TE. Els xiquets i xiquetes podran aprendre a dissenyar i pintar la seua pròpia “totebag”. A més, durant els dos dies de fira, els xiquets i xiquetes que acudisquen, podran depositar la seua Carta als Reis Mags en la bústia real que hi haurà en l’Antic Mercat.

En la Fira-Mercat ambulant, hi haurà servei de cafeteria en el propi mercat que, per descomptat, segueix vestit de Nadal. El diumenge 29, a més, la Fira coincidirà amb el muntatge del mercat ambulant extraordinari que, per ser festiu el dimecres 1, dia d’Any Nou, es muntarà el diumenge.

La pròxima i última edició de la Fira-Mercat ambulant de Nadal de Burjassot se celebrarà el 4 i el 5 de gener.