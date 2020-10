Burjassot assessorarà els seus ciutadans en la instal·lació i usos dels certificats digitals

Connect on Linked in

L’ús de mitjans telemàtics per a realitzar qualsevol tipus de gestió s’ha multiplicat a causa de la situació sanitària que s’està vivint. Centres educatius, organismes públics, etc., s’han adaptat a la nova normalitat i han posat en marxa plataformes telemàtiques perquè, els ciutadans i les ciutadanes, sense eixir dels seus domicilis, puguen realitzar els tràmits que necessiten.

Per a facilitar la realització d’aquests tràmits, l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Comerç, dirigida per la Regidora Rosa Coca, posava en marxa el mes d’abril l’obtenció del certificat digital de manera telemàtica a través del servei de promoció econòmica de CEMEF, l’empresa pública dependent del Consistori.

Aquesta eina és fonamental per a realitzar qualsevol tràmit administratiu i, per aquest motiu, des de promoció econòmica s’ha fet un pas més per a ajudar a la ciutadania en el seu ús. Des del servei es posarà en marxa una nova acció per a capacitar als ciutadans i les ciutadanes de Burjassot en l’ús del certificat digital, amb l’objectiu que puguen relacionar-se amb l’administració o amb qualsevol entitat d’una manera ràpida, fàcil i còmoda.

Aquest nou servei es desenvoluparà els dimecres del mes de novembre en horari d’11.00 a 14.00 hores en la seu de CEMEF, en la c/ Verge dels Desemparats 26. Per a poder realitzar la formació, és necessari sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 316 02 50 o bé enviant un correu electrònic a empresas3@cemef.com.

“Hem d’adaptar-nos a la nova normalitat i no volem que els nostres ciutadans estiguen “desconnectats” digitalment d’aquesta. El fet que els tràmits administratius de qualsevol tipus hagen de realitzar-se preferentment de manera telemàtica, sabem que és un hàndicap per a molts ciutadans però, amb aquest nou servei, els ajudarem al fet que siga una acció fàcil per a ells”, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

A més, des de CEMEF també s’està treballant ja en el desenvolupament d’un nou projecte que se centrarà en la formació en línia per a empreses i emprenedors de Burjassot. Aquest projecte s’està perfilant i, en breu, també es posarà en marxa.