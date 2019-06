Burjassot celebra demà el seu ple d’organització municipal, plantejant com primera mesura, un estalvi d’un 35 per cent en salaris

Print This Post

L’Ajuntament de Burjassot celebra demà divendres a les 13.30 hores la sessió plenària extraordinària i urgent per a l’aprovació de la nova composició de l’Ajuntament de Burjassot. En concret, es presenta al ple una estructura amb set grans àrees de govern que són: Igualtat, Feminisme, Transició Ecològica i Comunicació, que assumeix directament l’Alcalde, Rafa García. Governació, Transparència i Atenció Ciutadana, que assumeix Juan Gabriel Sánchez, Urbanisme i Infraestructures, que assumeix Manuel Aragó, Hisenda, Desenvolupament Comercial i Patrimoni, que assumeix Juan Manuel Hernando, Benestar Social, que assumeix Yolanda Andrés, Joventut, Educació i Cultura, que assumeix Estefanía Ballesteros, i Serveis Municipals que assumeix Manuel Pérez Menero.

Alcaldia perquè ostentarà una àrea de Govern que segons les seues pròpies paraules “tracta de ser totalment transversal a tot l’Ajuntament, per a poder impregnar a la institució dels conceptes que s’assumeixen com a globals a partir d’ara en la nostra gestió, el feminisme, la igualtat, la transició cap a un municipi més sostenible i ecològic, i la comunicació de totes les accions a la ciutadania perquè en prengui coneixement. És important fer una ciutat igualitària, en el qual s’eliminen ja per fi les diferències de gènere, en el qual es continue lluitant contra la violència, i en la qual les dones siguen lliures i iguals”.

Quant als alliberaments, l’Ajuntament de Burjassot passa de tindre 12 regidors alliberats a tindre 7.6, i passa també de tindre 5.75 personal eventual a tindre 3.65. Cal tindre en compte que totes aquestes reduccions suposen quasi un estalvi del 35 per cent en el Capítol 1 de personal en el pressupost municipal respecte a l’anterior legislatura.

“Entenem que aquesta nova organització municipal serà eficaç i suposa un important estalvi quant a personal, ja que a més, es mantenen els sous congelats per a l’alcalde i regidors. És doncs un important punt de partida, iniciar la legislatura amb quasi un terç d’estalvi en salaris, que redundarà en la possibilitat de destinar aquests recursos a altres necessitats municipals i ampliar els serveis que es presten a la ciutadania”, ha apuntat l’Alcalde, Rafa García.

Així mateix, es porta a ple també les delegacions especials de cada regidor que són: Maria Angeles Banacloy, Personal i Majors, Yolanda Andrés, Participació Ciutadana i Transparència així com Protecció i Drets de la Infància, Manuel Aragó, Cemef, Rosa coca, Promoció d’Ocupació, Mercats i Comerç, i Omic, Juan Manuel Hernando, Policia Local i Protecció Civil així com benestar Animal, Isabel Mora, Serveis Socials i Sanitat, Juan Gabriel Sánchez, Esports, Estefanía Ballesteros, Falles, Manuel Pérez, Festes i Protocol, Javier Naharros, Cultura i Joventut, Memòria Democràtica i Turisme i Patrimoni, i Manuela Carrero, Educació i Promoció del Valencià. Així mateix, la Vicepresidència de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut recau en Estefanía Ballesteros.

Els tinents d’Alcalde són: Estefanía Ballesteros, Manuel Aragó, Manuel Pérez, Yolanda Andrés, Juan Gabriel Sánchez, Manuela Carrero i Juan Manuel Hernando. La Junta de Govern està formada pel President, Rafa García, i els Regidors, Estefanía Ballesteros, Manuel Aragó, Manuel Pérez, Yolanda Andrés, Juan Gabriel Sánchez, Manuela Carrero i Juan Manuel Hernando.