Burjassot celebra el Dia de les famílies amb diferents activitats realitzades al costat de les Ampas del municipi i la xarrada de Mauro Bólmida

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El pròxim 15 de maig se celebra el Dia Internacional de les Famílies i, des de l’Ajuntament de Burjassot, de mans de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, comptant amb el treball del Gabinet Psicopedagògic Municipal, es desenvoluparan diferents accions coordinades al costat de les *Ampas del municipi i s’ha programat una xarra-col·loqui.

La xarrada-col·loqui tindrà lloc dijous que ve 13 de maig a les 17.30 hores a la Sala Polivalent del Centre Cultural Tívoli. Amb aforament limitat, és necessari realitzar la inscripció ACÍ emplenant el formulari preparat per a tal efecte. Aquesta xarrada estarà impartida per Mauro Bólmida, psicòleg i fundador de l’Institut de Psicologia Avançada i especialista en Psicoteràpia breu estratègica, coach professional i docent en diverses Universitats.

Quant a les accions que s’estan realitzant al costat de les Ampas, s’està elaborant per part d’aquestes un vídeo que recull les diferents activitats que desenvolupen i en les quals participen les famílies. Així mateix, s’està duent a terme el concurs “La família, la qual cosa hem aprés”, activitat en la qual s’ha proposat participar a tots els centres educatius del municipi que hauran de triar els 10 millors que s’exposaran en el Tívoli el dia de la xarrada.

A més, les Ampas, al costat del Gabinet Psicopedagògic, estan creant una estructura on els pares i les mares podran penjar fotos d’excursions, passejos…en família i en la naturalesa indicant els quilòmetres recorreguts que se sumaran i es marcaran de manera simbòlica.

Totes aquestes accions podran enviar-se a pepa.badia@burjassot.es per a, posteriorment poder pujar-les a la web municipal i que quede reflex de la gran faena realitzada per totes les famílies i per les *Ampas dels centres.