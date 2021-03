Burjassot celebra en línia el 8M, Dia Internacional de les Dones

S’acosta el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, una jornada per a la reflexió sobre els avanços reeixits en el camí cap a una igualtat efectiva i real entre homes i dones però també per a continuar reivindicant, amb determinació, la necessitat de més canvis en la societat que avancen cap a aqueixa igualtat ja que, encara que el món ha aconseguit avanços sense precedents, encara cap país ha aconseguit la plena igualtat de gènere.

Sobre aquestes i altres idees, l’Ajuntament de Burjassot es planteja celebrar la jornada del 8M, en un dia en què des de la regidoria d’Igualtat i Feminisme que dirigeix l’Alcalde, Rafa García, juntament amb el Fòrum de Participació per la Igualtat de Gènere de Burjassot i el treball d’Espai Dona, el Servei d’Atenció Integral a les Dones de l’Ajuntament de Burjassot, es llançarà el Manifest reivindicatiu pel Dia Mundial de les Dones 2021. En aquest 2021, i a causa de la situació epidemiològica derivada de la pandèmia, la lectura del Manifest, aprovat recentment i per unanimitat del Ple Municipal amb l’únic vot en contra de Vox, es realitzarà a través d’un vídeo que des d’aqueix dia quedarà publicat en els canals de comunicació multimèdia del Consistori com són Youtube i la pròpia web municipal.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha declarat que “la lluita social, individual, ciutadana, institucional, global, la lluita des de tots els cosines de la societat no ha de cessar per la plena consecució de la igualtat entre homes i dones. Enguany, a més, les dades demostren que la pandèmia ha colpejat amb severitat a les dones com a col·lectiu degut al seu alt nivell d’exposició, tant des del pla professional com des de l’àmbit domèstic. Aquest 8 de març no podrem eixir al carrer però no per això deixarem de mostrar la nostra “presència” per la igualtat, tant hui, en situació de pandèmia com en un futur molt pròxim quan, recuperades les nostres vides, continuem treballant per la igualtat”.

En l’acarona línia i descansant també sobre les possibilitats de comunicació i participació, que ofereixen les xarxes socials, Espai Dona manté actiu el certamen “Burjassot per la Igualtat” a través del qual convida a la població més jove a la confecció i publicació de vídeos en la xarxa social Tik Tok que aborden de la manera més divertida i creativa possible, la lluita per la igualtat de gènere. Els vídeos es podran pujar, fins al 10 de març, amb l’etiqueta #BurjassotporlaIgualdad, després d’haver emplenat el formulari d’inscripció. El projecte #BurjassotporlaIgualdad s’emmarca dins del projecte nacional “Rodant per la igualtat”, que es fa càrrec de les bases de participació i dels premis que s’entreguen. Hi ha dos premis, un de 200€ per al vídeo guanyador i un altre de 100€ per al segon vídeo classificat. A més, els vídeos guanyadors, que se sabran el 16 de març, competiran també a nivell nacional, optant a un premi de 500€. Aquest guanyador es donarà a conéixer el 25 de març.