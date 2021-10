Burjassot celebra la festivitat de la seua patrona, la Mare de Déu de la Cabeza

Print This Post

El 30 de setembre és un dels marcats en el calendari per a tota la ciutadania de Burjassot. Aqueix dia, la tradició i la devoció es donen cita en el municipi en un dia festiu en el qual honra a la seua patrona, la Verge del Cap.

El dia va començar amb la missa major a l’Església de San Miguel a la qual no va faltar l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, el Regidor de Festes, Manuel Pérez Menero, i diferents representants de la Corporació Municipal. Després de la missa i la tradicional visita a la Llar Sequera, on es va tindre un detall en forma de música cap a les Clavariesas voluntàries de la Verge i a les de la Juna del Novenario, el dia festiu va continuar amb la processó per a pujar a la Verge a l’Ermita.

I, per a culminar el dia, amb la pólvora de la Penya el Coet, l’esforç dels portadors del sant i la presència de la Clavaria de Sant Roque 2022, va tindre lloc la tradicional pujà i rodà de Sant Roc, posant amb això el fermall final a tan intens dia.