Burjassot celebra la Fira de la Infància i l’Adolescència, el 27 de novembre

Amb motiu del Dia Mundial del Xiquet i dels Drets de la Infància, l’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Protecció i Drets de la Infància que dirigeix Yolanda Andrés, en col·laboració amb la regidoria d’Educació, ha organitzat la Fira de la Infància i Adolescència de Burjassot, que se celebrarà durant tota la jornada del dissabte 27 de novembre, al Parc de la Granja.

Emmarcada com una nova acció, en aquest cas lúdica, dins del projecte global de Burjassot, Ciutat Educadora, la Fira de la Infància i l’Adolescència naix en 2021 amb la intenció de perpetuar-se en futures edicions per a celebrar una fita tan important com la protecció dels drets de tots els menors.

Amb horari de 10h a 19h, la Fira contempla un variat programa d’activitats pensades per als més xicotets de la casa, com també per a adolescents. Així, tant al matí com a la vesprada, hi haurà contacontes i teatre de titelles i també un taller per a aprendre a soltar mà amb els grafitis. Una fragorosa i rítmica batucada es deixarà sentir i gaudir, tant al matí a les 10:30h com a la vesprada a les 17:30h. A més, a les 11.45 h, tindrà lloc la lectura del Manifest pels Drets de la Infància i, a les 12h, hi haurà una ronda d’exhibicions per part de la Unitat Canina de la Policia Local de Burjassot i de Protecció Civil, amb una demostració pràctica de Primers auxilis.

A més de les cites puntuals, durant tota la jornada hi haurà animacions; un taller de bombolles de sabó per als més xicotets i un espai multiaventura, amb rocòdrom i tirolina per als més atrevits. També hi haurà tallers de coeducació, de manualitats així com jocs gegants i inflables, imprescindibles en qualsevol fira divertida que s’intervinga. Com a complement, i pensant en els acompanyants dels xicotets i xicotetes assistents, un food truck amb apetitoses tapes farà parada en aquesta I Fira de la Infància i l’Adolescència de Burjassot.

També durant tota la jornada de fira, hi haurà parades i taules informatives de departaments municipals i entitats locals el treball de les quals està relacionat amb l’àmbit de la infància.