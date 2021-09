Burjassot celebra la seua I Trobada de benvinguda per a iniciar el curs escolar 2021/2022

Connect on Linked in

El Centre Cultural Tívoli de Burjassot ha acollit aquest matí (3-09-2021) la I Trobada de benvinguda a la comunitat educativa del municipi organitzat des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, de mans del Gabinet Psicopedagògic Municipal.

En l’inici d’aquest, que ha comptat amb la participació de Coral Elizondo com a ponent, s’ha comptat amb la presència de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i de la pròpia Regidora. Tots dos han dirigit unes paraules als assistents i han destacat la gran faena educativa que han realitzat al llarg dels dos cursos escolars on la pandèmia ha marcat també el dia a dia en els centres educatius. També s’ha comptat amb l’assistència de diferents components de la Corporació Municipal.

Aquesta primera trobada, en el qual s’ha comptat amb la participació de 100 persones vinculades al món de l’educació, ha tingut com a lema “Diferents camins, diferents maneres de caminar” i, com s’ha assenyalat, la ponent de la mateixa ha sigut Coral Elizondo, psicòloga, orientadora educativa i tot un referent en inclusió educativa.

“Diferents camins, diferents maneres de caminar” és una al·legoria a l’ésser humà, al respecte, a l’escolta, al reconeixement. Coral ha assenyalat com la comunitat educativa transita en aquests camins guiant, acompanyant a l’alumnat i respectant les seues maneres de caminar. No sempre aquest camí és fàcil, per als docents i per a les famílies, però sempre s’avança amb un objectiu comú, “garantir la inclusió, la qualitat i l’equitat de tots, des d’una mirada ètica”, tal com han assenyalat fonts municipals.

La ponència ha tingut com a objectiu que els presents reflexionaren sobre el canvi de paradigma en l’educació amb la finalitat de promoure polítiques educatives que aconseguisquen centres garants de la inclusió, equitat i qualitat.

Després de la ponència, es va comptar amb l’actuació d’un monologuista amb temàtica educativa, en clau d’humor, per a donar a l’acte una doble vessant, professional i lúdica que ha col·laborat a crear un ambient distés entre els membres de la comunitat educativa, donat el valor terapèutic de l’humor que pot actuar com un al·licient per a abordar l’inici del curs escolar 2021/2022, marcat de nou per les restriccions de la pandèmia de la COVID-19.