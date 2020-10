Burjassot celebrarà el Dia de l’amor valencià, de la mà de Aviva i Espai dona

Connect on Linked in

El pròxim 9 d’octubre, dia dels valencians i valencianes, se celebra també la festivitat de San Donís i, per aquest motiu, l’Agència de Promoció del Valencià, Aviva Burjassot, i el Servei Municipal d’Atenció Integral a les Dones, Espai dona, han posat en marxa la campanya del “Dia de l’amor valencià”, la qual es durà a terme principalment en forns, pastisseries i botigues de complements, així com també a través de les xarxes socials.

Així, les regidories d’Igualtat i Feminisme i de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Burjassot, dirigides per l’Alcalde, Rafa García i per Manuela Carrero, respectivament, animen als ciutadans i ciutadanes del municipi, a més de demostrar el seu amor i estima cap als seus sers estimats tots els dies de l’any amb bons tractes, a fer-lo també el pròxim 9 d’octubre “a la valenciana”, amb la tradicional “mocaorà”, tan típica a València de la festa de San Dionís, dia de l’amor valencià. Poden fer-ho, a més, amb una estrofa creada ex professo per a la celebració d’enguany i que pretén transmetre aquest missatge d’amor:

Amb bons tractes tots els dies,

I aquesta mocaorà,

Vull mostrar-te’l meu amor,

A l’estil més valencià.

A pesar que, tradicionalment, sempre ha sigut l’home qui regalava la mocaorà a la dona, Espai dona vol apuntar que també les dones de Burjassot poden ser els qui prenguen la iniciativa a l’hora de tindre aqueix detall dolç amb les persones a les quals més volen.

Per part seua, des de AVIVA Burjassot, es vol posar l’accent amb aquesta campanya que aquesta celebració és una oportunitat per a adaptar les nostres tradicions als temps en què vivim, gaudint de relacions afectives sanes i lliures, al mateix temps que també es posa en valor la cultura valenciana.

Les persones que vulguen rebre una targeta amb aquesta estrofa per a dedicar la seua mocaorà, poden sol·licitar-la en qualsevol forn o botiga de complements de Burjassot on compren aquest regal durant els dies 8 i 9 d’octubre.