Burjassot commemora el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb diferents accions formatives i educatives

Aquest dimarts, 30 de novembre, es commemora el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, celebració internacional que té com a objectiu crear consciència sobre la importància de l’educació i visibilitzar el compromís dels governs locals per a situar-la com a vector generador de benestar, convivència, prosperitat i cohesió social.

Des de l’Ajuntament de Burjassot, membre actiu de la Xarxa Estatal de Ciutat Educadora, a través de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero i de mans del Gabinet Psicopedagògic Municipal, s’han programat diferents activitats per a commemorar tan important dia que enguany té com lema “La ciutat no deixa a ningú arrere”.

D’una banda, s’ha programat, per a dimecres que ve 1 de desembre a les 18.00 hores en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, una jornada formativa per a famílies amb xiquets o xiquetes que diagnosticats amb trastorn de l’espectre autista (TEA). Amb el títol “ TEA en el meu fill o filla. No m’ho expliques, demana’m que ho faça”, la jornada s’ha pensat per a orientar a les famílies en el seu dia a dia. La sessió serà impartida per Aránzazu Ramos De l’Olmo, psicòloga general sanitària especialista en Autisme i Trastorns del Desenvolupament.

Així mateix, s’ha preparat una activitats de les Escoles Infantils Municipals i de l’Alumnat del Programa d’Aula Compartida (PAC) del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado, en la qual les pròpies Escoles compartiran les seues experiències amb l’alumnat de 2n de l’ESO del citat programa.

Aquest programa estableix un espai educatiu compartit dins d’un entorn formatiu, combinant les activitats lectives amb tallers o altres activitats pràctiques per a l’aproximació al món laboral i, en aquest, participa l’alumnat de l’IES Federica Montseny. Es tracta d’un Programa específic d’atenció a la diversitat que té com a finalitat previndre i reduir l’absentisme i l’abandó prematur del sistema educatiu. Els joves del projecte interpretaran, a les Escoles Infantils Municipals el conte “L’Eruga Goluda” i organitzaran un contacontes.