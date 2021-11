Burjassot commemora el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones amb diferents accions de conscienciació ciutadana

Connect on Linked in

Jo decidisc. Impulsa el canvi. Educació contra la violència de gènere”. Aquest és el missatge que des de l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria d’Igualtat i Feminisme, dirigida pel propi Alcalde de la localitat, Rafa García, es transmetrà al llarg de tot el mes de novembre en el municipi per a commemorar el Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones.

La primera de les activitats programades, coordinades des d’Espai Dona, tindrà lloc el dimecres 24 de novembre a les 19.00 hores a la Casa de Cultura. Es tracta del taller gratuït “Amor romàntic i violència de gènere”. Per a participar en aquest, és necessari realitzar la inscripció telefonant al 96 390 67 18 o bé enviar un correu electrònic a accionsocial@burjassot.es.

El dijous 25 de novembre, Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra les dones, la cita serà a les 12.00 hores en la Plaça de l’Ajuntament de Burjassot on es durà a terme la lectura del manifest reivindicatiu d’enguany. Després d’aquesta primera acció del dia, i ja per vesprada, marxarà amb autobús a la manifestació convocada a València contra la violència de gènere. Per a poder desplaçar-se a València en els autobusos que disposa el Consistori, és necessari també enviar un mail a accionsocial@burjassot.es o ben telefonar al 96 390 67 18.

Un dia més tard, el divendres 26 de novembre a les 18.00 hores també en la Plaça de l’Ajuntament i pensada per a tots els públics, tindrà lloc la representació de l’espectacle “Mulïer”, de la companyia Maduixa Teatre. Es tracta d’un espectacle de dansa sobre xanques interpretat per cinc ballarines en el qual s’investiguen els límits físics amb la dansa i l’equilibri, el moviment i la poesia o la força i les emocions.

Sent les dones el punt de partida, l’espectacle naix de la necessitat d’explorar la identitat femenina a través del joc corporal, posant l’accent en la imatge, la poètica visual i la narració per a arribar a la sensibilitat de l’espectador.

Aquest espectacle és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d’opressió han lluitat i continuen lluitant per a mantindre viu la seua jo salvatge, i que reclamen el seu dret de ballar i córrer lliurement per la nostra societat.

Per a finalitzar la setmana, i després de l’aturada del passat any per la Covid-19, els carrers de Burjassot tornaran a omplir-se de veïns i de veïnes disposades a cridar un NO rotund contra la violència de gènere el diumenge 28 de novembre a partir de les 11.00 hores en la XI Volta a Peu contra la Violència de Gènere del municipi