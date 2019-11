Burjassot commemorarà el Dia Internacional de l’eliminació de la Violència contra la Dona amb diferents actes al llarg de mes de novembre

Print This Post

Teatre, xarrades en els centres educatius, tallers i la X Volta a Peu contra la Violència de Gènere. Tot això tindrà cabuda al llarg del mes de novembre a Burjassot, dins de les accions que des de l’àrea d’Igualtat i Feminisme, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, es desenvoluparan per a commemorar el Dia Internacional de l’eliminació de la Violència contra la Dona que se celebra a tot el món el 25 de novembre.

Les accions de conscienciació, que es desenvoluparan de mans de Espai Dóna, el servei integral d’atenció a la dona de l’Ajuntament de Burjassot, han començat a principis de mes amb les xarrades en els instituts del municipi que s’impartiran en col·laboració amb la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives de l’Ajuntament de Burjassot (UPCCA). Les 18 xarrades, sota el nom “De qui depén, depén del teu”, s’impartiran entre el 7 i el 29 de novembre en els IES Vicent Andrés Estellés, Comarcal, Federica Montseny i Joan XXIII, en el Taller de Jardineria del Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i en els cursos que imparteixen des de CEMEF. A més, tots dos serveis, Espai Dóna i la UPCCA realitzaran un programa especial a Burjassot Ràdio el divendres 22 de novembre relacionat amb les xarrades.

Impartit per l’educadora social Juani Ortega García, el dijous 7 de novembre a les 19.00 hores, ha tingut lloc en el Centre Social d’Ausiàs March el Taller Familiar de prevenció de la violència de gènere en adolescents “Previndre la violència sabent estimar”, dirigit a famílies amb menors de 12 a 16 anys. Aquest taller es realitza amb la col·laboració de l’equip d’intervenció amb infància i adolescència (EEIIA) de l’Ajuntament de Burjassot.

El dimarts 12 de novembre, aquesta vegada a la Casa de Cultura a les 19.00 hores, tindrà lloc el Taller “Noves masculinitats” impartit per l’historiador Vicente Bellver. Oberta a tot el públic, la xarrada també és gratuïta i no és necessària la inscripció.

Dos dies més tard, el teatre serà el protagonista de la vesprada en el Centre Cultural Tívoli. El dijous 14 de novembre a les 19.00 hores es posarà en escena, de mans del grup teatral Paraules i Dons, i sota la direcció de Manel F. Roca, l’obra “Estem, Però no ens veieu!”. L’entrada és gratuïta.

Com a colofó als actes del mes, el diumenge 24 de novembre les veïnes i els veïns de Burjassot recorreran els carrers del municipi per a dir un NO profund contra la violència de gènere en la X Volta a Peu contra la Violència de Gènere que començarà a les 11.00 hores des de la Plaça de l’Ajuntament. Les inscripcions cal realitzar-les aqueix mateix dia, de 9.00 a 10.45 hores en la mateixa Plaza.

I, el dilluns 25 de novembre, el Consistori facilitarà el desplaçament de totes i tots els veïns de Burjassot que vulguen estar presents en la manifestació pel Dia Internacional de l’eliminació de la Violència contra la Dona que tindrà lloc a València. L’eixida dels autobusos serà a les 17.30 hores i, en aquest cas, és necessari inscriure’s, com a màxim fins al 24 de novembre, en Espai Dóna, acudint al carrer Colón, 40, telefonant al 96 390 67 18 o bé enviant un correu electrònic a serveidinamitzacio@ayto-burjassot.es. El grup estarà acompanyat d’una batucada durant tota la marxa.