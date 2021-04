Burjassot comptarà amb un autobús municipal per a traslladar als veïns al Punt de Vacunació de Paterna

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot posa en funcionament un servei d’autobús per a poder traslladar a les i els veïns de Burjassot que han d’acudir a vacunar-se al Punt de Vacunació de Paterna, situat en el Pavelló a la Ciutat Esportiva Municipal, en el Polígon Industrial Nord.

Des del dilluns dia 26 d’abril, i cada dia que existisca vacunació a veïnes i veïns de Burjassot, un autobús desplaçarà a qui així ho considere i que no tinga recursos per al desplaçament. Els horaris vindran marcats per les jornades de vacunació quan afecten els veïns de Burjassot. La parada estarà situada en l’aparcament posterior del Pavelló Municipal i tindran una freqüència de 45 minuts entre l’anada i la volta al Punt de Vacunació.

Per a la setmana del 26 al 30 d’abril estan programades tres jornades de vacunació. El dilluns 26 d’abril l’horari serà de 10 del matí a a les 21 hores, el dimarts 27 d’abril l’horari serà de 8 del matí a a les 21.00 hores i el dimecres 28 d’abril l’horari serà de 8 del matí a les 15.30 hores. Si canvien o s’amplien els horaris i jornades, s’adaptarà el servei a cada moment de la vacunació.

Cal recordar que l’Ajuntament de Burjassot ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat tots els espais disponibles per a instal·lar un punt de Vacunació massiu en la nostra localitat, però mentre s’activa, a l’espera d’aqueixa vacunació massiva, l’Ajuntament ha decidit posar en marxa aquest servei per a facilitar el desplaçament.

“És important facilitar a totes nostres i els nostres veïns la possibilitat del desplaçament al Punt de Vacunació de Paterna mentre que la Conselleria no active el Punt de Vacunació massiu a Burjassot. D’aquesta manera, aquelles persones que no tinguen vehicles poden desplaçar-se en aquest autobús, sent un servei municipal que facilita poder anar a Paterna i vacunar-se, que és l’objectiu comú que tots ens plantegem per a poder posar fi a la pandèmia”, ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.