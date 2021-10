Burjassot es bolca amb el “Handbol al carrer”

Connect on Linked in

El Parc Comercial Albán de Burjassot es va transformar per complet, diumenge passat, per a acollir la primera parada del circuit “Handbol al Carrer”, una activitat organitzada per la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana i que compta amb el suport de la Fundació Trinidad Alfonso en el marc de les activitats prèvies a la celebració del Campionat del Món d’Handbol Femení, el mes vinent de desembre, en tres ciutats valencianes. Ni la pluja va poder frenar l’activitat, que va reunir més de 150 persones. Des dels més xicotets fins als més veterans van poder gaudir de les quatre pistes habilitades i de la zona gaming especialitzada en handbol, una nova aposta de la FBMCV per la innovació en col·laboració amb Valengame.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot, Juan Gabriel Sánchez, no va voler faltar a l’esdeveniment al Parc Albán. Sánchez va felicitar la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana i al CBM Asvián Assessors Burjassot per l’èxit organitzatiu de la primera activitat de ‘Handbol al Carrer’, remarcant l’aposta del municipi per impulsar l’esport i, especialment, el femení.

Pablo Vegas, directiu del CBM Asvián Assessors Burjassot, va agrair “la confiança que la Federació valenciana ha depositat en nosaltres per a ser la primera seu del circuit”, així com “l’ajuda de voluntaris del club” per a fer diferents tasques durant la jornada i “gaudir tots junts de l’handbol”.

El president de la Federació d’Handbol de la Comunitat Valenciana, Pedro Fuertes, es va mostrar “satisfet amb la mobilització de grans i xicotets” en la primera acció promocional del Mundial d’Handbol Femení. Forts va destacar “el suport indispensable” de l’Ajuntament de Burjassot i el CBM Asvián Assessors Burjassot, així com la col·laboració del Parc Comercial Albán, per a poder desenvolupar l’activitat.