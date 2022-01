Burjassot es posa en marxa amb el X Gran Premi de Marxa en Ruta “Ciutat de Burjassot”

Connect on Linked in

Ja és tradició que, el segon diumenge de l’any, la marxa acapara l’atenció del món atlètic i Burjassot es convertirà, un any més, en l’epicentre del calendari esportiu. El Club d’Atletisme Els Sitges organitza el Gran Premi de Marxa en Ruta “Ciutat de Burjassot” que, en 2022, aconsegueix la seua desena edició. La celebració de la prova arriba amb el patrocini de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Burjassot que dirigeix Juan Gabriel Sánchez i en col·laboració amb la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana. Es tracta de la primera prova del calendari oficial de la Reial Federació Espanyola d’Atletisme del 2022 i, una vegada més, serà al mateix temps Campionat Autonòmic Escolar i Absolut de la Comunitat Valenciana.

La cita esportiva tindrà lloc diumenge que ve 8 de gener, en l’Avinguda de Vicent Andrés Estellés, un circuit que transcorre per l’avinguda exterior del Poliesportiu Municipal de Burjassot. Aquesta prova se celebrarà en el circuit d’1 Km, homologat per la RFEA, ajustat a la norma de la IAAF, per a recorreguts en carretera. Entre els participants ha confirmat ja la seua participació l’alacantí Luis Manuel Corchete, plusmarquista autonòmic i olímpic en els 50 km marxa de Tòquio. Claudàtor confia a fer una bona marca en els 20 km que li servisquen per al campionat d’Espanya, on aspira a aconseguir una plaça en el campionat del Món de Seleccions.

La reunió de marchadores de Burjassot, després d’una dècada de vida, s’ha convertit en una de les més buscades dels atletes amb aspiracions a aconseguir marques oficials per als campionats oficials, de fet, en 2021, va ser la tercera amb millor classificació del panorama nacional.

El Campionat Autonòmic, per part seua, serà decisori per a establir la Selecció Autonòmica que representarà a la Comunitat Valenciana en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub16, i Sub18-Sub20, que tindrà lloc el pròxim 30 de gener en la localitat de Lepe (Huelva).