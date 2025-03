Burjassot, fidel al Manifest i a la Manifestació pel Dia Internacional de la Dona

Lectura del Manifest Reivindicatiu per la Igualtat a Burjassot

L’Ajuntament organitza un acte el 7 de març per reafirmar el seu compromís amb la lluita per la igualtat de gènere.

Burjassot es mobilitza per al 8M amb autobús cap a València

La ciutadania podrà assistir a la manifestació del Dia Internacional de la Dona amb un servei de transport gratuït.

Entre els actes i activitats que l’Ajuntament de Burjassot organitza, a través de la Regidoria d’Igualtat i Feminisme, que dirigeix Yolanda Andrés, i la Unitat d’Igualtat-Espai Dona, per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, hi ha dues cites indiscutibles: aquelles relacionades amb la reivindicació i el compromís públic per la lluita cap a una igualtat real i efectiva entre dones i homes.

La primera d’aquestes cites serà la Lectura del Manifest Reivindicatiu, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que tindrà lloc el divendres 7 de març, a les 12.00 h, a les portes del Consistori, a la Plaça d’Emili Castelar. Es tracta d’un text elaborat pel Fòrum d’Igualtat de Burjassot, amb aportacions dels partits polítics i entitats que van voler participar en la seua redacció. El manifest va ser aprovat en el Ple Municipal del 25 de febrer, amb els vots a favor de tots els grups polítics amb representació, excepte VOX, que va votar en contra, impedint, un any més, que el document es convertira en declaració institucional.

La segona cita reivindicativa a la qual Burjassot no faltarà serà la Manifestació que se celebrarà a la ciutat de València, el dissabte 8 de març. Com cada any, la Unitat d’Igualtat-Espai Dona posa a disposició de la ciutadania un servei d’autobús per a anar a la capital i participar en la manifestació i, una vegada acabada, tornar a Burjassot.

Per a reservar una plaça a l’autobús, cal escriure un correu electrònic a accionsocial@burjassot.es, incloent-hi les dades personals de les persones interessades. L’autobús eixirà a les 17.00 h des de la Casa de Cultura.