Burjassot finalitza els seus actes pel Dia internacional de la Dona amb la lectura el manifest reivindicatiu i la seua participació en la manifestació de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Després d’una intensa setmana d’activitats, l’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de feminisme i igualtat, dirigida pel propi Alcalde, Rafa García, i a través de Espai Dóna, el servei municipal integral d’atenció a la dona, tancava els actes commemoratius pel Dia Internacional de la Dona amb la lectura el manifest reivindicatiu i la seua participació en la manifestació de València.

La porta de l’Ajuntament era el punt de trobada de totes les dones, homes, xiquets i xiquetes que volien alçar la seua veu per la igualtat entre homes i dones i mostrar la importància de continuar lluitant pels seus drets. Així, les components del Fòrum de participació per la Igualtat de Gènere, al costat de la Regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora, van ser les encarregades de llegir el manifest reivindicatiu per a commemorar aquest dia tan important.

Després de la lectura, i acompanyats de la batucada Green Gos, tots els presents es van pujar als autobusos, posats a la seua disposició gratuïtament per l’Ajuntament de Burjassot, per a dirigir-se a la manifestació que va tindre lloc a València.