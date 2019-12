Burjassot, Godella i Lanuvio es germanen entorn a la figura del tenor Lauri Volpi

Connect on Linked in

Dissabte passat 30 de novembre va tindre lloc, en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Godella, la signatura del document que acredita l’agermanament entre les localitats valencianes de Godella i Burjassot i el municipi italià de Lanuvio. Un agermanament entorn d’un nexe comú com és l’estreta relació dels tres municipis amb la rellevant figura del famós tenor Giacomo Lauri Volpi. La signatura de l’acta d’agermanament va estar a càrrec dels màxims representants de les tres localitats: l’alcaldessa de Godella, Eva Sanchis; l’alcalde de Burjassot, Rafa García i l’alcalde de Lanuvio, Luigi Galieti.

Els tres municipis s’han germanat entorn de la figura del tenor Giacomo Lauri- Volpi. Nascut l’11 de desembre de 1892 en Lanuvio i format musicalment a Itàlia, va triomfar artísticament a tot el món entre 1929 i 1959. Casat amb la soprano godellense María Ros, es va establir a Burjassot, ciutat on va morir el 17 de març de 1979, sent enterrat, al costat de la seua esposa, en el panteó familiar del cementeri de Godella.

A través d’aquest acord, els alcaldes i alcaldesses dels tres municipis on va transcórrer bona part de la vida del tenor, manifesten el seu reconeixement a aquesta figura universal del bel cant, “patrimoni comú del qual ens sentim molt orgullosos i que ens motiva a reforçar els llaços entre els nostres pobles”.

Així, els tres municipis signants s’han compromés a treballar en la construcció d’una societat democràtica, solidària i pacífica, a contribuir al benestar dels seus habitants i a l’establiment de vincles fraternals, mitjançant intercanvis regulars de persones i de grups, representatius de tots els àmbits de la vida escolar, cultural, econòmica, social i esportiva.

Els intercanvis entre aquestes ciutats es faran procurant implicar a tot l’espectre associatiu dels respectius municipis: escolar, cultural, esportiu, lúdic, turístic, econòmic, polític, social… preocupant-se per informar i compartir aquestes experiències, en un clima de convivència i de respecte mutu. Qualsevol de les parts signants podrà proposar activitats a realitzar. La seua organització i desenvolupament podrà fer-se per iniciativa municipal, per iniciativa dels comités d’agermanament respectius, per iniciativa d’associacions, entitats i clubs o fins i tot a nivell de famílies i particulars.

Amb aquest acord, els ajuntaments de Burjassot, Godella i Lanuvio, es comprometen a col·laborar en el desenvolupament de les accions que se’ls propose i que s’ajusten a aquests objectius, sempre dins del límit de les seues competències i la seua disponibilitat econòmica.