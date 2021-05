Burjassot i FGV acorden la cessió al municipi de l’espai que quedarà fora de servei després del soterrament de les vies per a crear una zona verda

Print This Post

La finalitat del consistori a convertir aquest espai en una zona verda una vegada completades les obres que es realitzen al costat de l’estació d’Entroncament de Metrovalencia



L’Alcalde de Burjassot i la directora gerent d’FGV han mantingut una reunió per a tractar aquesta i altres qüestions relatives al servei de metro que es presta en el municipi

L’Ajuntament de Burjassot i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han acordat la cessió del tram ferroviari que quedarà fora de servei una vegada es completen les obres de soterrament de la connexió amb l’estació d’Entroncament de Metrovalencia, situada en aquest municipi.

Aquesta ha sigut una de les qüestions que ha sol·licitat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, a la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, en la reunió que han mantingut, juntament amb el Regidor d’Urbanisme, Manuel Aragó, en la seu de l’empresa pública a València Sud.

“Per a Burjassot és important poder comptar amb aquest espai, que ens permetrà ampliar els espais verds amb els quals comptem, buscant una major sostenibilitat de la ciutat, fent-la més amable per a les i els veïns, en una àrea en la qual podran passejar, fer exercici, jugar…un espai integrat amb tot l’actual passeig de la séquia de Moncada que convertirà aquesta zona en un autèntic anell verd per a Burjassot”, ha declarat Rafa García.

Aquestes obres, en procés d’execució per part de la Generalitat, compten amb un pressupost de 9,7 milions d’euros. Una vegada finalitzades permetran completar la connexió de l’estació d’Entroncament amb el soterrament existent i la urbanització de la zona en superfície sobre les vies soterrades, que permetrà donar continuïtat a l’avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot.

Amb la proposta plantejada hui s’oficialitzarà la cessió d’aquest terreny per part d’FGV a l’Ajuntament de Burjassot que assumirà el condicionament del mateix com a zona verda.

En aquesta mateixa trobada també s’ha abordat la necessitat d’actuar en la millora de les condicions de seguretat i accessibilitat dels passos a nivell i entre andanes de Metrovalencia, situats al llarg del municipi. Amb aquest objectiu se celebrarà en pròximes dates una nova reunió a Burjassot per a concretar les actuacions a realitzar.

“Hem traslladat totes les nostres necessitats a FGV i el resultat de la reunió no pot ser més positiu per l’atenció rebuda. Ens han informat dels projectes actuals de remodelació de les estacions i en la pròxima reunió in situ a Burjassot veurem aquells aspectes que puguen necessitar de projectes independents a aquest programa”, apunta García.

Nous accessos a les estacions

En la mateixa reunió Menguzzato ha anunciat que FGV ja compta amb els projectes que permetran condicionar uns nous accessos a les estacions de Canterería, Burjassot i Burjassot-Godella, pertanyents a aquest municipi.

Menguzzato ha explicat que “les actuacions previstes impliquen la realització d’obres de tancament i la instal·lació d’equips de validació que impediran l’accés a les estacions a aquelles persones desproveïdes del corresponent títol de transport vàlid per a viatjar. Al seu torn també es milloraran les condicions d’accessibilitat i seguretat”.

Aquest tipus d’actuacions s’emmarquen dins d’un pla global d’FGV que afecta diferents estacions en superfície de la xarxa de Metrovalencia i que juntament amb el tancament de les instal·lacions comporten una millora de les condicions d’accessibilitat .