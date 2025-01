Burjassot informa la comunitat educativa sobre la consulta de la llengua base als centres escolars

El proper dilluns 3 de febrer, la comunitat educativa de Burjassot té una cita a la Casa de Cultura del municipi on, a partir de les 17.30 hores

S’informarà les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar sobre la consulta de la llengua base als col·legis, tant públics com concertats.

La xarrada, organitzada per les Regidories d’Educació i Promoció del Valencià, dirigides per Manuela Carrero i Estefanía Ballesteros, tindrà com a tema principal la consulta a les famílies sobre l’elecció de la llengua base als centres educatius. Aquesta mesura està inclosa en la Llei de Llibertat Educativa aprovada el passat mes de juny. Amb la seua aplicació, la norma estarà plenament en vigor el curs 2025-2026.

En la consulta podran participar les famílies de l’alumnat matriculat en centres públics i concertats en segon cicle d’Infantil, Primària i els tres primers cursos de l’ESO, així com les famílies d’alumnes d’aules de 2 anys en CEIP que poden continuar escolaritzats en el mateix centre sense participar en el procés d’admissió.

En la xarrada intervindran representants d’Escola Valenciana i de Famílies pel Valencià.