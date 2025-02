L’inici de les celebracions falleres

L’emoció, els nervis i la il·lusió seran els protagonistes d’este cap de setmana al Centre Cultural Tívoli, on tindrà lloc l’Exaltació de les Falleres Majors de Burjassot 2025, representants màximes de les seues comissions falleres.

L’acte s’iniciarà el dissabte 8 de febrer a les 17.30 hores amb la recepció a càrrec de l’alcalde de Burjassot, Rafa García, la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, i la presidenta de la Federació de Falles de Burjassot, Mª José Carretero. A continuació, a les 18.00 hores, es donarà pas a l’Exaltació, que enguany comptarà amb l’actuació de l’A.C. Grup de Danses “La Senyera” amb la representació de El pas del temps. L’acte serà presentat per Rafa Martí i les falleres tindran com a mantenidora a Soraya Vizcaíno. A més, es lliuraran les recompenses atorgades per la Federació de Falles.

Actes destacats fins al 19 de març

Després d’este acte tan solemne, Burjassot es submergirà de ple en els esdeveniments fallers que s’allargaran fins al 19 de març, dia gran de les festes josefines. Entre els esdeveniments destacats, el dissabte 1 de març a les 18.00 hores, tindrà lloc la Cabalgata del Humor, amb un recorregut fins a la Plaça de l’Ajuntament, on la sàtira i la crítica seran protagonistes. A la nit, a les 23.00 hores, l’orquestra “Rollers Band” animarà la festa en l’aparcament de Las Palmeras.

El diumenge 2 de març a les 11.00 hores, es durà a terme un dels actes més solemnes de les Falles: la signatura en el Llibre d’Honor del Consistori i el nomenament de l’alcalde, Rafa García, com a Fallero d’Honor de les 13 Comissions Falleres de Burjassot. Després, a les 12.30 hores, s’inaugurarà l’Exposició del Ninot 2025 a la Casa de Cultura.

La pòlvora també serà protagonista el diumenge 9 de març a partir de les 8.00 hores amb la Burjadespertà, recorregut que finalitzarà a la Plaça de l’Ajuntament i on podran participar les falleres i fallers amb acreditació CRE.

El moment més emotiu arribarà el diumenge 16 de març a les 18.00 hores amb la Ofrenda a la Patrona de Burjassot, la Verge de la Cap. Centenars de falleres i fallers ompliran els carrers portant rams de flors per a crear un impressionant tapís floral que es podrà veure fins al 19 de març a la façana de l’Ajuntament. Aquell mateix dia, a les 12.00 hores, es lliuraran els Premis Fallers 2025 i, a les 14.00 hores, tindrà lloc la tradicional mascletà a la c/ Pintor Goya.

Amb germanor i emocions a flor de pell, Burjassot es prepara per a viure unes Falles 2025 inoblidables.