Burjassot inicia la “Aula de dia” amb 23 alumnes de l’IES Comarcal

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela *Carrero, i amb un treball multidisciplinari en el qual s’ha implicat la resta d’àrees del Consistori, ha iniciat una de les parts del Projecte d’Intervenció Socioeducativa, Reforç Tecnològic i Promoció Cultural en els centres educatius del municipi amb motiu de la pandèmia. Es tracta de la posada en marxa de la “Aula de dia”, que s’està desenvolupant amb 23 alumnes i alumnes de secundària de l’IES Comarcal.

En l’inici d’aquesta part del citat projecte, van estar acompanyant a la Regidora d’Educació, Estefanía Ballesteros, Regidora responsable de l’Àrea de Joventut, Educació i Cultura i Javier Naharros, Regidor de Cultura i Joventut.

L’Aula de dia, està pensada per a l’alumnat de l’IES Comarcal ja que, actualment el centre té un model semipresencial de classes en el seu horari lectiu. Aquesta línia d’actuació atén la part no presencial en aquest horari que ha de realitzar l’alumnat. En aquest cas, es proporciona als alumnes i les alumnes, a més de les instal·lacions municipals, atenció i acompanyament per part dels monitors d’estudi, oci i temps lliure i suport amb recursos tecnològics.

Aquest projecte s’està duent a terme a les aules del Centre Social Isaac Peral, on estan en horari de 09.30 a 13.30 hores, com el seu lloc d’estudi i per a fer les tasques escolars. L’alumnat s’ha dividit en quatre grups, acudint al Centre Social els dimarts i dijous i els dilluns, dimecres i divendres a setmanes alternes.

Està previst que, en un breu espai de temps, aquest projecte puga ampliar-se i s’atenguen també els grups de 3r d’ESO de l’IES.

Aquesta acció s’està portant gràcies a la subvenció de 65.000€ que li ha sigut concedida al Consistori per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per a reforçar a les administracions locals en l’organització d’activitats de suport educatiu i extraescolars, culturals i esportives dirigides a la població escolar d’entre 3 i 18 anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

El projecte s’està desenvolupant a partir de tres línies bàsiques d’intervenció, que s’obrin en quatre grans blocs: el taller per a famílies, l’àrea d’oci i temps lliure i el suport en confinament, en els quals s’està treballant en l’actualitat per a la seua posada en marxa i l’aula de dia, que s’ha iniciat aquesta mateixa setmana.