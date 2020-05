Burjassot: Les obres de reestructuració del camp de futbito del Parc de l’Eixereta estaran finalitzades en breu

Connect on Linked in

Les obres de reestructuració del camp de futbito del Parc de l’Eixereta estaran finalitzades en breu

Des de l’Ajuntament de Burjassot s’estan duent a terme diferents accions i obres perquè, en el moment en el qual la crisi sanitària i l’estat d’alarma ho permeten, les zones esportives, d’oci o els Centres Socials, s’òbriguen per al gaudi de les ciutadanes i els ciutadans del municipi.

Així, en aquests dies, finalitzarà l’obra de reestructuració del camp de futbito del Parc de l’Eixereta amb paviment esportiu i l’adequació del clos. Aquesta obra s’emmarca dins del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) 2018/2019 de la Diputació de València i suposarà una inversió per part de la citada administració de 47.044,80€. Les obres van a molt bon ritme i, tal com s’ha assenyalat, està previst que acaben en uns dies, estant amb això disponible el camp per a tots els usuaris del Parc en el moment en el qual es puguen tornar a utilitzar les zones esportives.

Les obres, que van començar amb un tractament previ de la base realitzat per l’empresa adjudicatària d’aquesta, suposen la reposició del paviment esportiu de la pista de futbol sala existent al parc, de mesures 20×40 metres, construint en el seu interior una altra pista transversal per als més xicotets de mesures 20×10 metres, de futbol 3. Sobre la solera de formigó existent, s’ha realitzat un paviment esportiu a base de resines sintètiques resistents a l’exterior amb el marcatge dels jocs: futbito, futbol 3 i minibasket.

Així mateix, es reposaran les porteries de futbito, les canastres de minibasket i les xarxes del fons del camp de futbol. El clos del futbol 3 s’ha realitzat amb una estructura metàl·lica en la qual s’han situat panells de vidre temperat. Sobre aquesta estructura es posaran els pals on aniran les xarxes de protecció de fons.

És important destacar que les canastres seran fixes ja que, d’aquesta manera, es redueix l’espai que ocupen, guanyant en seguretat i comoditat per als usuaris de la pista ja que es comptarà amb major espai de pas per a l’accés a aquestes, amb el conseqüent benefici tant per a jugadors com per als familiars que vagen a veure’ls.