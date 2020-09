Burjassot limita la celebració de la seua patrona, la Verge del Cap, a la Novena i a la Missa Major del 30 de setembre, amb estrictes mesures de seguretat

Connect on Linked in

La situació sanitària que continua marcant l’actualitat d’enguany repercuteix directament en les nostres festes i tradicions que, desafortunadament, no es poden celebrar com sempre s’ha fet, no almenys fins que la situació millore. Com ja va succeir a l’agost amb Sant Roque, el municipi de Burjassot es prepara ara al setembre per a celebrar, de manera molt atípica, l’homenatge a la seua patrona, la Verge del Cap.

El protocol sanitari que marca guardar la distància mínima interpersonal ha fet que quede suspesa, dissabte que ve 19 de setembre, la tradicional Baixada de la imatge de la Verge del Cap en processó. No obstant això sí que se celebrarà aqueix dia, a les 19h, la missa en honor a la patrona amb la particularitat que, al no celebrar-se la Baixada, l’Eucaristia se celebrarà a l’Església Parroquial de San Miguel Arcàngel.

Des del 20 i fins al 28 de setembre, com és tradició, l’Església de San Miguel acollirà la Novena a la Verge que començarà cada dia a les 19:30h amb el rés del Rosari i continuarà, a les 20h, amb la celebració de la missa. Cal dir que, a l’interior del temple, es guardarà la distància mínima de seguretat entre els assistents i la resta de protocol sanitari que marca la normativa per a la protecció enfront de la covid 19, i s’observarà l’estricte compliment de l’aforament permés.

La festivitat de l’Arcàngel San Miguel, el dimarts 29 de setembre, se celebrarà amb una missa en el seu honor i en el temple del qual és titular, a les 20h però la imatge no eixirà en processó. El mateix succeirà l’endemà, 30 de setembre, dia festiu a Burjassot per ser el dia de la seua patrona. Encara que la imatge de la Verge no podrà eixir en processó a la vesprada, sí que se celebrarà la tradicional Missa Major, en el temple de San Miguel, a les 12h. Tots els actes, que se celebren sota l’àmbit religiós, observaran estrictament el compliment de la normativa: distància de seguretat, màscara, higiene de mans i aforament màxim permés.