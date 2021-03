Burjassot mostra el seu compromís amb el medi ambient reciclant més de 28.000 elements en les visites de l’Ecoparc mòbil de la Emtre

Connect on Linked in

Cada mes, desenes de veïns aprofiten la visita de l’Ecoparc mòbil de la Emtre, l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus, per a depositar aquells elements que ja no usen a les seues cases i per als quals no existeix un contenidor específic. Aquesta acció ha suposat, en 2020, que s’hagen recollit més de 28.000 elements que seran correctament reciclats per la Emtre i que suposaran preservar, una mica més, el medi ambient.

La visita de l’Ecoparc a Burjassot ha sigut una constant al llarg de tot el 2020, a excepció dels mesos en què es va mantindre el confinament domiciliari a causa de la pandèmia. Aquestes visites són possibles gràcies a la gran faena que es fa des de l’àrea de Transició Ecològica, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, a través de l’Oficina de Sostenibilitat Local.

“Una vegada més”, tal com ha assenyalat García, “les veïnes i els veïns de Burjassot han mostrat el seu compromís amb el medi ambient i amb el seu entorn i la seua preocupació a l’hora de reduir el volum de fem que acaba en un abocador sense un tractament adequat. Les prop de 5.000 visites que ha rebut l’Ecoparc de Burjassot han contribuït a un correcte tractament dels residus depositats i, amb això, a un estalvi en matèries primeres i energia en reciclar”.

En les dades facilitades per la Emtre, destaca el reciclatge de càpsules de café, tant de metall, amb 4.459 entregades, com les de plàstic, amb 2.243. Destaca també que s’han recollit 4.803 piles alcalines i 1.123 unitats d’oli, dividides entre motor i cuina.

Reactius de laboratori, pintures, dissolvents, termòmetres, elements informàtics com a monitors, teclats o ratolins i xicotets electrodomèstics com a microones, televisors, radiadors o espremedores també han sigut elements que s’han depositat en l’Ecoparc de manera contínua al llarg de 2020.

Destaca també la recollida de més de 1.200 CDs i Dvds, i els prop de 2.000 elements recollits entre metalls i plàstics perillosos, aerosols, extintors, pintura, radiografies o tòners d’impressora, entre altres.

Aquestes xifres testifiquen que Burjassot és un municipi compromés amb el seu entorn, preocupat i implicat perquè aquest continue sent agradable i estiga net de tot tipus de residus.

En aquest any, l’Ecoparc mòbil ja ha visitat el municipi en tres ocasions i continuarà fent-lo tots els mesos de l’any amb l’objectiu de facilitar, en tot el possible a la ciutadania que puga depositar aquells xicotets electrodomèstics o elements per als quals no existeix un contenidor específic a Burjassot.