Burjassot obri el termini d’inscripció de la seua Escola d’Estiu el 12 de juny

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Cultura i Joventut, obrirà el termini per a per a inscriure’s a la seua Escola d’Estiu, que se celebrarà del 22 de juny al 31 de juliol, dijous que ve 12 de juny. Un projecte que enguany té com a objectiu fonamental, a més de fer que els xiquets i joves de la casa passen un inici d’estiu diferent, el facilitar a les llars burjassotenses la conciliació laboral i familiar.

Les inscripcions podran realitzar-se, des de les 8.00 hores, en la web municipal, www.burjassot.org on hi haurà un enllaç que portarà directament a la secció de la matrícula, o bé de manera presencial a la Casa de Cultura, sol·licitant cita prèvia indispensable per a això en https://citaprevia.burjassot.org.

L’Escola d’Estiu, amb places limitades, està oberta a xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 4 i els 12 anys (nascuts entre 2008 i 2016) i es desenvoluparà, sota les més adequades mesures higièniques i sanitàries, complint les directrius que marquen les autoritats sanitàries, en un dels centres educatius del municipi, concretament en el *CEIP Miguel Bordonau.

Podran assistir a l’Escola d’estiu aquells xiquets i xiquetes els tutors legals de les quals no puguen fer-se càrrec d’ells durant l’horari d’aquesta Escola per motius laborals o de força major. Per a això, hauran de presentar el certificat de l’empresa que acredite que han de treballar presencialment en el seu lloc de treball així com l’horari a realitzar o la Declaració Responsable. En el cas d’altres circumstàncies, la documentació acreditativa d’aquestes, el *SIP del xiquet o de la xiqueta i una foto grandària carnet.

Quant als preus de l’Escola d’Estiu d’enguany, aquells xiquets i xiquetes que es matriculen per a tota l’Escola, del 22 de juny al 31 de juliol en horari regular, de 9.00 a 14.00 hores, les famílies hauran d’abonar 170€ mentre que l’import mensual, del 29 de juny al 31 de juliol, serà de 130€. En el cas de fer les matrícules per quinzenes, dues setmanes consecutives, el preu serà de 70€ i, per setmanes individuals, de 40€ per cadascuna d’elles.

En el cas dels serveis extraordinaris, amb l’entrada a les 8.00 hores, caldrà afegir al cost de l’escola completa 40€ (total 210€); si la inscripció és mensual, 30€ (total 160€), si és quinzenal, 15€ (total 85€ per quinzena) i si és setmanal, 10€ (total, 55€ per setmana).

Els preus tenen un descompte del 50% per Família Nombrosa i un 100% per família nombrosa especial.

Els protocols de seguretat i higiene que se seguiran es publicaran en web de cultura, http://cultura.burjassot.org/ i, a més, s’entregaran als pares i/o tutors en el moment de realitzar la matrícula. En la citada web està també tota la informació sobre l’Escola d’Estiu 2020.