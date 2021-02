Burjassot ofereix les instal·lacions municipals per als plans de vacunació massiva contra la Covid-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot, representat pel seu Alcalde, Rafa García, i a través d’una carta dirigida a la Consellera de Sanitat i Salut Pública, Ana Barceló, ha posat a la disposició de la Generalitat Valenciana tots els espais i instal·lacions de què disposa el Consistori, i que es consideren idonis, per a dur a terme part de la campanya de vacunació massiva a la població contra la Covid-19, que es prepara per a executar en els pròxims mesos.

Així, es posen a la disposició de la Generalitat instal·lacions locals com ara el Pavelló Municipal, l’Auditori de la Casa de Cultura, la Sala d’actes de la Casa de Cultura així com diferents espais com les pistes esportives cobertes o fins i tot l’antic Mercat Municipal ja que tots ells reuneixen les condicions d’amplitud, duplicitat d’accessos i ventilació, entre altres, que es precisarien per a dur a terme el pla de vacunació. Així mateix, diferents associacions i entitats esportives i cíviques del municipi també han oferit els seus espais per a aquest fi, des dels propis casals fallers fins a les instal·lacions esportives del Burjassot CF.

L’Alcalde de Burjassot ha destacat que “aquest municipi es posa a la disposició de la Conselleria per al que considere oportú en el marc de la campanya de vacunació de la població amb tots els recursos de què disposa i els mitjans al seu abast ja que considerem de vital importància poder avançar en l’Estratègia Nacional de Vacunació com a mesura principal en el control de la pandèmia provocada pel Coronavirus. En moments tan crucials, és importantíssima la col·laboració i coordinació de totes les administracions per a reunir, quants més recursos millor, amb l’objectiu que el pla de vacunació es realitze de la forma més eficient possible”.