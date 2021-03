Burjassot participa en l’Assemblea General de Ciutats Educadores

Print This Post

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria d’Educació, dirigida per Manuela Carrero, ha participat en l’Assemblea General de Ciutats Educadores 2020 que, a causa de la situació sanitària actual, s’ha dut a terme a través de la plataforma Zoom.

Comptant amb el suport del Servei Psicopedagògic Municipal, la Regidoria d’Educació continua desenvolupant el projecte “Burjassot, Ciutat Educadora”, que segueix avant en el municipi realitzant diferents accions al llarg del curs escolar.

L’Assemblea, de la qual Burjassot ha format part amb vot en ser membre d’aquesta, ha comptat amb més de 100 participants de diferents països del món i es va obrir amb la cerimònia de lliurament dels Premis Ciutats Educadores 2020 que va comptar amb una conferència a càrrec de Michel Vallée, expert en cultura amb impacte social, copresident, de la Comissió Permanent de Ciutadania cultural, Culture Montréal i membre del jurat del Premi. Després d’aquesta, es va realitzar la presentació dels tres projectes guanyadors, a càrrec de representants de les ciutats de Medellín, Santos, i Torres Vedras.

En aquest curs escolar, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Ciutats Educadores el mes de novembre, el municipi instal·lava un cartell que reconeix a Burjassot com a Ciutat Educadora, tal com es pot veure en la imatge adjunta d’aquesta informació. El cartell està situat en una de les rotondes d’entrada i eixida a la localitat, concretament en la coneguda com a rotonda del Castell.

A principis dels 90, va nàixer l’Associació de Ciutats Educadores a la qual hui dia pertanyen 360 ciutats de 35 països del món. El nexe d’unió entre elles és la Carta de Ciutats Educadores. El concepte de Ciutat Educadora en què Burjassot està treballant des de fa anys implica la reinvenció de la ciutat com a lloc d’aprenentatge permanent i amb una especial atenció a l’àmbit educatiu que redundarà en futurs ciutadans més pacífics, solidaris, igualitaris i participatius.