Burjassot participarà un any més, durant les Falles, en la campanya “La Reciclà” de Ecovidrio

Un any més, Burjassot mostrarà el seu compromís amb el reciclatge de vidre i la seua preocupació per cuidar l’entorn que li envolta. Ho farà, en aquesta ocasió, de mans de les seues 13 Comissions Falleres que, un any més, secundaran i participar, en la campanya de Ecovidrio per a fomentar el reciclatge de vidre durant la setmana fallera, “La Reciclà”. Una campanya que, a més, té premi ja que, si aconsegueixen reciclar almenys 400 quilos de residus de vidre durant la setmana fallera, podran optar a ser les guanyadores d’una paella gegant per a 500 persones.

La campanya ja ha començat a rodar en el municipi i, bona prova d’això, és la reunió que han tingut la Regidora de Falles, Estefanía Ballesteros i el President de l’Agrupació de Falles, Iván Heredia amb el representant de Ecovidrio, Manuel Sala, gerent de Llevant, al costat de l’empresa DVILA, creadora de la imatge de la campanya. Una primera presa de contacte en la qual ja s’han marcat les línies d’actuació i de desenvolupament de la campanya que, com no podia ser d’una altra manera, comptarà amb la participació de les Falles de Burjassot del 6 al 19 de març.

La iniciativa estableix una competició entre més de 390 comissions falleres i compta amb la col·laboració de Generalitat Valenciana, els Ajuntaments de València, Burjassot i Mislata i Junta Central Fallera.