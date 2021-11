Burjassot passa a tindre una única zona tarifària, abaratint-se el cost del bo transporte de la Generalitat Valenciana

Connect on Linked in

En aquests dies, la Generalitat Valenciana ha anunciat que els nous títols de viatge i plans zonals de Metrovalencia, Metrobús i Rodalia s’integraran tarifariamente; una integració que entrarà en vigor a partir de gener de 2022 i que beneficiarà econòmicament a la ciutadania de Burjassot que veurà com el municipi per a a tindre només una zona tarifària.

Amb l’anunci de la Generalitat, totes les parades de Burjassot, tant les de tramvia com les de les Línies 1 i 2 del metre al seu pas pel municipi, passen a ser de l’àrea de solape A-B. Així, l’abonament de 10 viatges en Metrovalencia passarà a costar 8€ en cas de viatjar per una única zona i, amb aquest, les ciutadanes i els ciutadans de Burjassot es podran moure per tot el municipi, independentment de si van a l’estació de Burjassot o Burjassot-Godella, o a Cantereria. Amb això, tindran un estalvi important ja que, actualment, el Bo de dues zones, té un cost de 15,50€ i el de la zona AB, de 11€. Així mateix, el bo 10 tindrà un cost de 12€ si es travessen dues zones i, en el cas del Bo Transbord Mensual, passa dels 45 euros anteriors per a una zona als 35, i dels 58,30 de dues zones actuals als 53 euros previstos per a dues zones a partir de 2022.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, s’ha mostrat “molt satisfet amb la mesura adoptada des de la Generalitat. Portem molts anys reivindicant el canvi de zona tarifària per a aconseguir que Burjassot fóra només una zona i els veïns i les veïnes no es veren obligats a adquirir dos bons diferents o a pagar més depenent de la zona del municipi a la qual es desplaçaven. Aquest canvi beneficiarà a tota la ciutadania, estudiants, treballadors…i suposarà un estalvi important en les economies familiars”.

La nova zonificació per comarques és la següent:

• Zona A: La ciutat de València.

• Àrea de solape A-B (àrea en la qual només es paga el preu d’una zona): Els municipis pertanyents a l’Àrea Metropolitana de l’Horta (entrer els que es troba Burjassot)

• Zona B: Els municipis pertanyents a l’Àrea Metropolitana del Camp de Túria i Camp de Morvedre.