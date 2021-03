Burjassot posa a la disposició de la ciutadania parteix dels fons documentals de l’arxiu històric de l’Ajuntament

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, que dirigeix Javier Naharros, posarà a la disposició de la ciutadania parteix dels fons documentals de l’arxiu històric del Consistori, a través de la plataforma SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa).

Així, el personal de l’Arxiu Municipal de Burjassot anirà pujant periòdicament documentació de gran valor històric. L’objectiu d’aquest projecte és modernitzar les eines de treball del personal de l’arxiu a través d’una plataforma facilitada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport als arxius valencians. A més, amb aquesta iniciativa, també es posa a la disposició del públic general, la riquesa documental de Burjassot. De moment, ja es poden consultar els tres primers toms d’actes municipals que comprenen els anys 1813 a 1863.

D’altra banda, des de la Regidoria de Cultura i Patrimoni s’està treballant en la futura creació d’una col·lecció fotogràfica municipal amb la finalitat de conservar el patrimoni fotogràfic de Burjassot i de les seues gents. En col·laboració amb diferents plataformes i canals digitals de difusió històrica i cultural com, per exemple, el grup de Facebook Burjassot Antic, Història gràfica, els veïns i veïnes que així ho desitgen podran donar una còpia digital de fotografies antigues que siguen de la seua propietat, les quals seran guardades per a la seua conservació permanent.