Burjassot premia la creativitat de tres estudiants que il·lustren les portades de les agendes escolars editades per la regidoria d’Igualtat

El saló de Plens del Consistori de Burjassot ha sigut l’escenari, aquest matí (6-09-2021), de l’acte de lliurament dels premis a les guanyadores del concurs de portades de les agendes escolars que la regidoria d’Igualtat i Feminisme ha editat per a celebrar l’arribada del nou curs escolar 2021-2022.

Representant cadascuna d’aquestes joves a l’institut de Burjassot en el qual cursen els seus estudis, Carlota Ricart Silvestre, de l’IES Comarcal; Marta Romero Ruescas, de l’IES Federica Montseny i Candela Maldonado Fajardo, de l’IES Vicent Andrés Estellés, han sigut rebudes per l’alcalde de la localitat, Rafa García, qui també ostenta el càrrec de regidor d’Igualtat i Feminisme de l’Ajuntament, juntament amb la regidora de l’àrea de Benestar Social i responsable també de Participació Ciutadana i Protecció i drets de la Infància, Yolanda Andrés i la regidora d’Educació i, Manuela Carrero.

Les tres artistes, els dissenys de les quals il·lustren les agendes escolars municipals han rebut, com a premi, un xec regal valorat en 100 euros per a gastar en material escolar en comerços de Burjassot, a més del reconeixement de les autoritats municipals i dels seus propis familiars. Els qui tampoc han volgut faltar a aquesta important cita amb la joventut, la creativitat i la lluita per la igualtat també des de les aules, han sigut quatre dones, totes elles de Burjassot, a les quals les agendes escolars editades dediquen un espai per a reconéixer la seua trajectòria vital i professional, compartint totes elles un denominador comú: la reivindicació de la igualtat en diferents plans socials. Així, la reconeguda política Pepa Andrés; la gimnasta olímpica Elena López; la pintora i artista Ana Mayol i l’escriptora Amparo Pastor han assistit a aquest senzill acte, per a recollir l’agenda que reconeix els seus mèrits, però també per a animar a les joves promeses a continuar esforçant-se per allò que desitgen aconseguir en la vida, sempre des d’un prisma de lluita per continuar aconseguint noves cotes d’igualtat entre homes i dones.

Amb un disseny modern i molt dinàmic, les agendes escolars editades pel Consistori són trilingües (castellà, valencià i anglés) i, a més d’incloure els continguts necessaris i habituals d’una agenda escolar, també inclouen espais dedicats a dones valencianes tan rellevants com Isabel de Villena, Federica Montseny, o Carmen Alborch, entre altres; cites reconegudes de dones icones del feminisme i frases de superació i esforç. Tota una xutada de motivació per a agafar amb força, i amb igualtat, aquest nou curs que, irremeiablement, ja és ací.