Burjassot presenta a les seues entitats Xarxa Salut, la xarxa de municipis adherits al Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Benestar Social, dirigida per la Regidora Yolanda Andrés, i la Regidoria de Sanitat, dirigida per Isabel Mª Mora, ha tingut la primera presa de contacte amb les entitats socials del municipi per a presentar-los i informar-los sobre Xarxa Salut, la xarxa de municipis adherits a l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana que arriba des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).

Burjassot forma part de la citada xarxa de municipis, el compromís dels quals és el de desenvolupar accions de promoció d’hàbits saludables i el foment de la salut local, des d’el mes de desembre passat i, després de millorar la situació sanitària, s’ha reunit amb els agents socials i entitats vinculades a l’àmbit de la salut del municipi per a explicar-los el projecte i les possibles accions que es podran dur a terme, sempre pensant en la salut de les ciutadanes i els ciutadans de Burjassot.

A més de les representants municipals i dels tècnics del Departament de Serveis Socials, en la reunió informativa han sigut presents AFIVAN, FEM Salut, l’Associació de Diabètics de Burjassot, el Centre Renàixer, els coordinadors dels Centres de Salut de Burjassot i el president del Centre Social Tendre Galván, en representació dels majors del municipi.

Xarxa Salut treballa per a millorar la salut i qualitat de vida de la població i dels entorns del municipi; la participació, la convivència i la cohesió social i per a contribuir, entre altres accions, a la reducció de desigualtats en salut en l’àmbit local.