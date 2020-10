Burjassot promou l’aplicació gratuïta “Rosita” perquè els majors es cuiden des de casa

Connect on Linked in

Per a la Regidoria de Majors de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Mª Ángeles Navarro, és fonamental que els majors del municipi es mantinguen en forma tant física com mentalment i, tal com va succeir durant el confinament, col·labora amb diferents iniciatives perquè així siga

En aquest cas, i gràcies al conveni de col·laboració existent entre el Consistori i el Balneari de Cofrentes, la Regidoria promourà entre els majors del municipi l’ús de l’aplicació gratuïta “Rosita”, “una nova i revolucionària aplicació per a oferir un servei gratuït als majors per a combatre el sedentarisme, la fragilitat i la soledat”. L’App està subvencionada amb fons europeus per a la COVID-19, tal com han assenyalat des del Balneari.

Rosita, és una aplicació de mòbil gratuïta que permetrà als majors que li la descarreguen continuar fent exercici des de casa tenint en compte la situació sanitària en la qual ens trobem que impedeix realitzar-ho en altres espais. Així, l’aplicació està pensada específicament per a ells, per la qual cosa el seu ús és molt senzill, ja que una gran part de l’aplicació funciona per veu.

“L’equip del Balneari de Cofrentes s’ha unit per a ajudar els nostres usuaris a cuidar-se, portant la metodologia de l’Escola de Longevitat a la manera online i aprofitant els recursos disponibles sanitaris que no s’estan usant aquests mesos. Així, ve a formar part de la família Rosita, una Entrenadora de Longevitat que estem segurs que els ajudarà a continuar mantenint cos i ment en forma perquè ve a previndre la fragilitat i a ajudar amb la salut emocional”, segons les mateixes fonts.

Descarregar-se l’aplicació és molt senzill, tan sols cal accedir a la Play Store del telèfon i posar “rosita longevitat”. Eixirà l’aplicació i la poden baixar directament en els seus dispositius mòbils. A més, des del Balneari, han posat a la disposició dels usuaris de l’App el telèfon 682 33 34 72 perquè, davant qualsevol dubte, manen un WhatsApp i puguen resoldre les seues preguntes.