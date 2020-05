Burjassot realitza diferents millores a les seues Escoles Infantils Municipals

Connect on Linked in

Amb l’objectiu que estiga tot llest per al gaudi dels més xicotets de la casa amb l’inici del nou curs escolar, sempre que la situació de crisi sanitària permeta el retorn a les aules, l’Ajuntament de Burjassot està duent a terme diferents millores a les seues Escoles Infantils Municipals. Aquestes millores es realitzaran gràcies a la subvenció concedida per la Diputació de València, emmarcada dins del Pla de Millora d’Espais Educatius Municipals 2018.

Així, en el cas de l’Escola Infantil 613 (Llumenetes I) es procedirà a realitzar diferents actuacions amb l’objectiu de dotar de major seguretat a l’edifici. En la planta baixa, es canviarà el sentit d’obertura de la porta del menjador, s’instal·laran detectors de fuga de gas i electrovàlvula que, en el cas de fugida, realitzaria de manera automàtica la desconnexió de la instal·lació del gas en la cuina i s’instal·larà també un sistema d’extinció d’incendis automàtic en la campana extractora, entre altres millores.

En el cas de la planta primera, es crearà un despatx per a la direcció del centre i s’executarà un vestíbul d’independència amb portes ignífugues. A tot això se suma que també s’adequarà la instal·lació elèctrica i la senyalística del centre i es realitzarà la instal·lació d’aire condicionat a les aules i en diferents despatxos.

En el cas de l’Escola Infantil Municipal d’Isabel La Catòlica (Llumenetes II), s’ha previst la millora en la zona del pati exterior, millorant la seua seguretat, donar solució a diferents problemes de filtracions, substituir el paviment afectat per les mateixes i la millora de les instal·lacions docents. En aquest centre es procedirà a la substitució de l’actual arenero per un paviment de cautxú de seguretat i s’instal·larà una coberta en l’accés exterior, en el cas del propi pati exterior, s’instal·laran protectors de pilars a l’interior de l’edifici i, com s’ha assenyalat, se substituirà el paviment danyat per les filtracions d’aigua, duent a terme diferents accions de millora després de substituir la baixant perforada. També s’instal·laran elements per a la millora de l’activitat docent.

En tots dos casos, les obres de millora es realitzaran per a l’adaptació de tots dos centres en matèria de seguretat i confort per als seus xicotets usuaris i del personal docent i directiu que dia a dia donen el millor servei a les Escoles Infantils.