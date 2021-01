Burjassot realitzarà controls aleatoris per a col·laborar amb els tancaments perimetrals de València i Paterna

Connect on Linked in

La Policia Local de l’Ajuntament de Burjassot realitzarà al llarg de tot el cap de setmana, període temporal del confinament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants, controls aleatoris en els accessos i eixides de la ciutat per a evitar desplaçaments a les localitats de Paterna i València i al mateix temps informar de la norma en vigor, i es repetiran mentre dure la normativa actual.

Burjassot té el seu terme municipal envoltat per aquests dos municipis, juntament amb Godella, que no es troba perimetrado, per aquest motiu, i davant la possibilitat que els nostres veïns vulguen desplaçar-se als quals es veuen afectats per la norma, o bé els ciutadans de Paterna i València vulguen accedir a Burjassot, es realitzaran aqueixes accions de dissuasió i informació.

“En aquesta situació és obvi que estem a la disposició dels nostres municipis veïns en la mesura de les nostres possibilitats, i col·laborarem en tot el possible per a ajudar en els tancaments perimetrals de Paterna i València, perquè els nostres ciutadans sàpien que no es poden desplaçar als mateixos excepte pels motius que estan justificats. És una situació complicada i la responsabilitat individual és vital en aquests moments, per això demanem també la col·laboració de tota la ciutadania a l’hora de complir la normativa”, ha apuntat l’Alcalde de Burjassot Rafa García.

Els ciutadans de Burjassot poden eixir i entrar al nostre municipi per les vies ràpides que envolten la ciutat, bé siga la CV-35 o les Rondes Nord i Sud i a través de Godella, però no pels carrers compartits amb València i Paterna excepte pels motius justificats que permet la Generalitat i que són; Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat, la convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells, l’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies, la reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents, les persones que viuen soles, que podran formar part d’una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència ampliada només podrà integrar a única persona que viva sola. I la persona que viva sola podrà formar part exclusivament d’una unitat de convivència ampliada duren e tot el període de vigència de la mesura.

Principalment es preveu dur a terme accions als carrers limítrofs de les zones nord, sud i oest de Burjassot que són les que confronten amb aquests municipis perimetrados. Cal recordar que per seguretat i davant el creixement de casos Covid-19 la Generalitat no permet les reunions de més de dues persones que no siguen convivents, i tampoc permet l’entrada i eixida de les poblacions de més de 50.000 habitants des de les 15 hores de hui divendres fins a les 6 hores del dilluns dia 1 de febrer.