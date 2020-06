Burjassot rebrà 500.000 euros per a la rehabilitació del Xalet de Garín

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot ha aconseguit la inversió de 500.000 euros, en els pròxims dos anys, per a la rehabilitació del conegut com a Xalet de Garín, antic palauet situat en el Barri de l’Entroncament del municipi (carrer València), per a transformar-lo en un futur centre social. El finançament procedeix del programa “Reconstruïm pobles”, impulsat per la conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Un programa que ha sigut presentat aquesta setmana (17-06-2020) i a la presentació de la qual ha assistit l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i el regidor d’Urbanisme, Manuel Aragó.

Al costat del projecte aprovat de Garín, l’Ajuntament de Burjassot havia presentat també un segon projecte de rehabilitació de l’edifici que alberga el mític Teatre El Progrés, a fi de convertir-lo en un centre sociocultural polivalent per a ús i gaudi de la ciutadania el municipi.

El programa “Reconstruïm pobles” inclou actuacions urbanes en setanta municipis de la Comunitat Valenciana, 23 d’elles a la província de València, i sent un dels projectes seleccionats el presentat per l’Ajuntament de Burjassot per a la reconstrucció i rehabilitació del Xalet de Garín. Tals actuacions estan dirigides a rehabilitar edificis municipals i a adequar entorns urbans, atenent criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència energètica. Seran, principalment, actuacions sobre edificis del patrimoni municipal de caràcter social, cultural o històric, així com l’adequació de carrers, places o zones d’esplai i esbarjo.

En total, s’han presentat més de 600 projectes provinents de més de 300 municipis de la Comunitat Valenciana, els quals han sigut valorats seguint criteris tècnics i socials. Des de la conselleria d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, s’ha assenyalat que aquestes actuacions “s’emmarquen dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de ciutats i comunitats sostenibles, la fi de les quals és aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles”.

Els criteris de selecció dels projectes han donat prioritat a actuacions que incloguen o afavorisquen la igualtat, la perspectiva de gènere, la inclusió i l’accessibilitat universal; que tinguen com a destinataris principals a sectors de població més vulnerables; que incorporen criteris de sostenibilitat i eficiència energètica; que contemplen processos participatius en el seu disseny o actuacions amb major relació cost-efectivitat; que requerisquen una adequació normativa o que tinguen compromís de cofinançament, així com que posseïsquen major possibilitat d’execució.

“L’aprovació d’aquest projecte i la consecució d’aquesta important línia de finançament impulsat des de la Conselleria ens permetrà recuperar aquesta emblemàtica construcció i, al temps, reconvertir-la per a dotar al barri de l’Entroncament i al municipi en general, d’un nou espai social i multidisciplinari”, ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui va estar present en la presentació del programa que inclou el projecte de Burjassot. “En el moment en què des de conselleria es van comunicar les bases per a la sol·licitud d’aquestes ajudes, pensem que el Xalet de Garín era un immoble òptim, ja que reunia totes les característiques que es detallaven en les bases. Ara que tenim el projecte aprovat, és moment de pensar en la reconversió d’aquesta emblemàtica construcció històrica per a, guardant la seua essència, convertir-la en un nou espai per als nostres ciutadans i ciutadanes, que a més contribuïsca a la progressiva dinamització de l’Entroncament i al seu creixement com a barri”, ha conclòs García.

El Xalet de Garín, dit així per ser el cognom d’una de les últimes famílies que van ostentar la seua propietat, també conegut com a Xalet del Roser és un habitatge unifamiliar, de principis del segle XX, amb tipologia xalet – palauet. Es tracta d’un bon exemple dels segons habitatges que es construïen, entre la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX, per a les famílies adinerades de la capital, que buscaven en aquestes construccions un lloc de descans, lliure de contaminació i allunyades de la bullícia de la gran ciutat.

La construcció va passar a ser propietat de l’Ajuntament de Burjassot recentment i, des de llavors, el Consistori ha treballat en la cerca de línies de finançament per a poder dur a terme la seua necessària reconstrucció ja que l’immoble es troba, des de fa dècades, en estat de desús i abandó. El seu estat va empitjorar després de l’incendi que va patir en l’estiu de 2009 i que li va fer perdre part del seu volum original.