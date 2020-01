Burjassot rebrà tots els mesos del 2020 la visita de l’Ecoparc mòbil de l’Emtre

Connect on Linked in

Després del bon acolliment i tenint en compte les peticions de les ciutadanes i els ciutadans del municipi, l’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Transició Ecològica, dirigida per l’Alcalde del municipi, Rafa García, i a través de l’Oficina de Sostenibilitat Local, ha fet públic el calendari de visites de l’Ecoparc mòbil de l’Emtre per a l’any que acaba de començar.

L’Ecoparc se situarà just al costat del Mercat Municipal l’Almara, en l’aparcament de les Palmeres, amb l’objectiu, com en les anteriors ocasions, de facilitar en tot el possible que es puguen depositar els residus que de manera habitual es recullen en els ecoparcs, com a llibres i revistes, piles, termòmetres, oli de motor i de cuina, reactius de laboratori, càpsules de café, aerosols, aparells electrònics, bombetes, cartutxos d’impressores, telèfons mòbils i carregadors, pintures, dissolvents, bateries, DVD/CD o envasos contaminants, entre altres.

Els horaris de l’Ecoparc seran, entre setmana, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores i els dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.

Així, el mes de gener, l’Ecoparc mòbil visitarà Burjassot del dijous 16 al dissabte 18 i al febrer, estarà en el municipi en dues ocasions, del dilluns 3 al dimecres 5, i del dijous 20 al dissabte 22 de febrer.

El mes de març també visitarà Burjassot en dues dates, del 9 a l’11 i del 30 de març a l’1 d’abril, tornant aqueix últim mes, concretament, els dies 21 i 22 d’abril. Al maig novament estarà en dues ocasions a Burjassot, del 7 al 9 i del 25 al 27 i, al juny, estarà de l’11 al 13.

Enguany, l’Ecoparc també visitarà el municipi el mes de juliol, del 13 al 18, i el d’agost, del 24 al 26 per a, ja al setembre, tornar en dues dates, del 10 al 12 i a la fi de mes.

En la recta final de l’any, el servei de l’Emtre estarà a Burjassot del 15 al 17 d’octubre i del 2 al 4 i del 19 al 21 de novembre, visitant per última vegada el municipi del 7 al 9 i del 28 al 30 de desembre.