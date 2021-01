Burjassot reforça serveis d’atenció a la ciutadania i tanca les pistes multiesport d’accés lliure

Connect on Linked in

Burjassot, igual que la resta de municipis valencians, es troba immers en la tercera ona de Covid-19, durant els últims dies han augmentat significativament els casos, amb prop de 200 en els últims 14 dies, a causa d’aquests increments, l’Ajuntament de Burjassot augmentarà les seues restriccions, malgrat ser un dels municipis que ja tenia les seues mesures en les més altes proporcions d’aforament, i activitats clausurades en la pràctica totalitat.

“Burjassot, per desgràcia, ha sigut una ciutat que ja ha vist pics molt alts de casos de Covid-19 en mesos anteriors, per això, aquesta ciutat ja compta des de fa mesos amb mesures molt dures i restrictives sobre aquest tema. Malgrat això, posarem en marxa procediments de vigilància més estrictes i tancarem aquelles instal·lacions sobre les quals no existeix una possibilitat de control específic. Però també, i pel bé dels ciutadans, reforçarem l’atenció directa presencial i telefònicament, perquè considerem que nostres i els nostres veïns necessiten aqueixa atenció tant en els serveis municipals com en els serveis socials. Així mateix, mantenim les Escoles Esportives ja que aquest Ajuntament ja desplace totes les activitats a l’aire lliure en previsió de possibles contagis. Considerem que els nostres serveis, analitzats un a un en la reunió dels responsables tècnics i regidors, en aquests moments són segurs quant a aforaments i forma d’ús mitjançant cita prèvia, però si la situació canvia, procedirem a tancar espais. La nostra prioritat són els ciutadans, i per tant, els serveis que se’ls presten són essencials, setmanalment analitzarem la situació, i anirem adaptant l’entorn municipal a la situació de la pandèmia”, ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

D’aquesta manera, a partir de hui divendres es procedeix a cancel·lar tota la programació cultural d’arts escèniques presencial, es reitera la no concessió de permisos d’ocupació de via pública per a la realització d’actes, cancel·lació de qualsevol acte de caràcter municipal, com per exemple, els actes en commemoració de Sant Antón, se sol·licita a les associacions del municipi l’estricte compliment de la normativa quant a reunions socials de no més de 6 persones, i reduir al màxim la vida social d’aquestes.

Quant a espais públics es refereix, l’Ajuntament de Burjassot clausurarà les pistes multiesport a l’aire lliure ja que són d’accés lliure i no es pot portar un estricte control del seu ús, com sí que succeeix en les instal·lacions esportives del Poliesportiu Municipal, es procedirà a intensificar la vigilància als parcs infantils i jocs de majors, es procedirà a reforçar el Servei d’Atenció al Ciutadà, tant presencial com telefònicament, i també es reforçarà l’atenció presencial i telefònica dels Serveis Socials. Es reforça també la vigilància policial i la neteja i desinfecció de la ciutat.

Dins de les campanyes d’informació es divulgarà també de manera precisa els procediments per a poder posar-se en contacte amb els Centres de Salut del municipi, via telèfon, atenció i cita prèvia, etc, etc.

I se sol·licita encaridament a la població que no realitze vida social més enllà de l’estrictament necessari, que minimitze les seues relacions socials i complisca estrictament les normes Covid-19, ja que les informacions que faciliten des de la Conselleria de Sanitat apunta a l’origen social com a vector conductor dels contagis. L’Ajuntament no descarta en els següents dies continuar adoptant normes més restrictives si contínua la situació actual i demana la col·laboració de tots els ciutadans per a evitar la propagació del virus.