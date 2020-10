Burjassot reprén la seua programació cultural amb “The Audition”, un espectacle a l’aire lliure i amb reserva prèvia d’entrada

Connect on Linked in

La Cultura amb majúscules torna a trucar a les portes de Burjassot que, amb prudència però amb il·lusió, reprendrà la seua activitat cultural divendres que ve 2 d’octubre, a les 18h. Ho farà amb “The Audition”, un espectacle de circ de la companyia Xa! Teatre i per a públic familiar, que tindrà lloc a l’aire lliure, a l’Auditori de la Casa de Culltura, amb aforament limitat i amb reserva prèvia de les entrades, que seran gratuïtes.

L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Burjassot ha establit un protocol sanitari d’actuació que s’activarà cada vegada que es programe una activitat d’àmbit cultural i que, entre altres mesures, inclou l’ús obligatori de la màscara durant tota l’activitat o espectacle a partir dels 6 anys, la presa de temperatura i desinfecció de mans i calçat en les entrades als recintes, l’acomodació en seients preasignados, les eixides del recinte escalonades i segons les pautes i itineraris que marque el personal municipal responsable i distància social reglamentària, entre altres accions de prevenció.

En el cas de l’espectacle “The Audition”, l’aforament estarà limitat a 400 persones. Les persones que desitgen assistir han de reservar la seua invitació amb anterioritat a través d’un formulari al qual es pot accedir des de la Seu Electrònica de la web municipal. Donades les circumstàncies actuals provocades per la COVID-19, els camps marcats amb un asterisc en el formulari s’han d’emplenar obligatòriament, atesa la legislació vigent i serviran per a una correcta ubicació de les localitats reservades en el recinte, atés el nombre d’entrades per unitats de convivència per a la seua ubicació. Les invitacions estaran disponibles fins al dijous 1 d’octubre, a les 23:55h.

“The Audition” és una peça còmica de circ i acrobàcia protagonitzada per Alba Blanco i Xavi Castelló. Tots dos integren la companyia valenciana de teatre-circ Xa! Teatre que produeix espectacles de xicotet format per a tots els públics.